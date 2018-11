Poučená Amerika. Spojené státy investovaly miliardy, aby ochránily volby před kybernetickými útoky

Jak ochránit regulérnost voleb a zabránit tomu, aby se do nich vměšovaly cizí země či skupiny ze zahraničí? Pro Američany a především úřady ve Spojených státech je to během právě probíhajících kongresových a guvernérských voleb jeden z hlavních úkolů a problémů. Zkušenost z roku 2016 je varovná, hodně čerstvá a je stále předmětem vyšetřování, mimo jiné i tehdejšího volebního štábu současného prezidenta Donalda Trumpa. Od stálého zpravodaje Washington 20:05 1. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro osmnáctiletou Desteny Martinezovou jsou letošní volby vůbec první, jichž se účastní | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

Na téma zahraničního ovlivňování voleb bývá Donald Trump háklivý, na konci září ho ale sám vytáhnul, když bez dalších podrobností oznámil, že do nadcházejících voleb se snaží zasahovat Čína a poškodit republikány, potažmo i jeho coby prezidenta.

Podobnou teorii rozvinul pro server Politico i Garrett Graff, ředitel programu kybernetické bezpečnosti Aspen Institutu. Čína či Rusko podle něj tentokrát preferují úspěch demokratů, který by prezidentu Trumpovi vytvořil silnější opozici a na další dva roky by tím Ameriku paralyzoval vnitropolitickými zápasy.

Odpovídá to předpokladu, že útokům z Ruska, Číny, Íránu či Severní Koreje jsou lhostejní republikáni a demokraté. Cílem je chaos a oslabená, rozdělená Amerika.

„Ta hrozba je velmi reálná a velice významná. A v pozoruhodné shodě to připouštějí obě hlavní politické strany,“ řekl Radiožurnálu přední americký expert na zabezpečení voleb Christopher Deluzio z Brennanova centra při Newyorské univerzitě.

Způsoby vměšování

Deluzio rozlišuje tři hlavní způsoby, jak se cizí země mohou do voleb vměšovat.

„Jedním z nich jsou dezinformace, dalším nabourávání se do počítačů či e-mailů kandidátů či jejich kampaní a třetím napadání přímo volební infrastruktury. V roce 2016 došlo ve velké míře ke všem třem typům útoků. Teď jsou zatím dokázané a veřejně známé první dva - šíření dezinformací v novinách a na sociálních sítích a hackerské útoky na kampaně. Zabývají se tím vláda, Federální úřad pro vyšetřování (FBI) i zpravodajské služby,“ vysvětloval.

A na nátlak Kongresu také společnosti Facebook či Twitter. Právě jejich sociální sítě hrály klíčovou roli při vměšování se do předloňských voleb a před těmi letošními odhalily a zablokovaly tisíce falešných profilů, které šířily miliony účelových zpráv či vyhrocovaly internetové diskuse.

„Důsledkem těchto útoků na naši demokracii je podrývání důvěry v ni. A nejlepší způsob, jak ji ochránit, je zajistit, aby lidi mohli důvěřovat volebním výsledkům,“ dodal Christopher Deluzio.

Jednou z metod je zajistit, aby nedocházelo k nabourávání systému registrace k volbám, anebo přímo do hlasovacích strojů. A to je také důvod, proč po éře mohutné elektronizace teď ve Spojených státech zažívá svou renesanci starý dobrý papír.

‚Doufám, že je to trend‘

„Myslím a doufám, že je to trend. Naše Brennanovo Centrum bilo na poplach a upozorňovalo na rizika elektronického hlasování bez papírového záznamu. A nejsme sami, mezi experty panuje shoda, že papírové stroje jsou nejbezpečnější. Už je tu pro to velké pochopení, zřejmě i kvůli tomu, co se stalo v roce 2016. Když vám po hlasování zůstane papírový záznam, můžete si pak zpětně ověřit, jestli nedošlo k chybě nebo manipulaci, a tím i zajistit důvěru lidí ve výsledky,“ popisoval Deluzio.

Rok 2016 byl podle Deluzia pro Spojené státy celkově dostatečným varováním, a právě na hektické modernizaci volebních strojů a návratu k papírovým se to projevuje nejviditelněji, i když asi 20 procent Američanů bude stále hlasovat pouze elektronicky.

„Podle mě jsme teď určitě lépe připravení na útoky ze zahraničí. Hodně jsme do toho investovali. Kongres přidělil státům na kybernetickou bezpečnost voleb 380 milionů dolarů. Ale je toho více, co je potřeba udělat,“ uzavřel Deluzio.

Američané už hlasují, hlavním volebním dnem je úterý 6. listopadu.