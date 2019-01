‚Měli právo tam být kvůli teroristům.‘ Trump vyslovil pochopení pro sovětskou invazi do Afghánistánu

Americký prezident Donald Trump na středečním zasedání svého kabinetu vyslovil pochopení pro sovětskou invazi do Afghánistánu v roce 1979. Podle Trumpa měli Sověti právo v Afghánistánu být, aby zastavili teroristy, kteří odtud do jejich vlasti proudili. Tato slova vyvolala v Kábulu překvapení. Washington 16:33 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komentář Donalda Trumpa je v ostrém rozporu s názorem amerických konzervativců, a to včetně někdejšího republikánského prezidenta Ronalda Reagana. | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

„Důvod, proč Rusové byli v Afghánistánu, byl ten, že teroristé proudili do Ruska. Měli (Sověti) právo tam být,“ prohlásil americký prezident Donald Trump. Přítomným vysvětlil, že Rusko dříve bývalo Sovětským svazem a že ze Sovětského svazu udělal Rusko Afghánistán.

Ruský parlament chce ospravedlnit sovětskou invazi do Afghánistánu. Odvolává se na ‚historickou spravedlnost‘ Číst článek

„Problém je, že to byl tuhý boj. A oni (Sověti) doslova zbankrotovali,“ řekl Trump s tím, že Sovětský svaz se následně rozpadl. „Mnoho oblastí, o kterých se můžeme dočíst, již nejsou součástí Ruska kvůli Afghánistánu,“ dodal.

Americká média i komentátoři považují vysvětlení za značně nepřesné, zkreslené a nepravdivé.

Deník The Washington Post poznamenal, že Trumpův komentář je v ostrém rozporu s názorem amerických konzervativců, a to včetně někdejšího republikánského prezidenta Ronalda Reagana, kteří sovětskou válku v Afghánistánu vnímali jako snahu Moskvy šířit svou verzi komunismu. The Washington Post rovněž připomněl, že Američané finančně velmi podporovali afghánské povstalce.

Reakce z Afghánistánu

Zaskočen Trumpovými slovy byl očividně i afghánský prezident Ašraf Ghaní, který v prohlášení označil boj proti Sovětům za „národní povstání vedené touhou po svobodě“. Poznamenal také, že sovětskou invazi tehdy odsoudily Organizace spojených národů a také Spojené státy. A dodal, že bude od USA požadovat vysvětlení.

Podobně se vyjádřil i afghánský ministr zahraničí Salahuddín Rabbání, který zdůraznil, že invaze Sovětů byla porušením afghánské suverenity. „Všechna jiná tvrzení jsou popřením historických faktů,“ dodal.

Invaze v roce 1979

Sovětská armáda zahájila afghánskou intervenci v prosinci 1979 s cílem udržet u moci marxistický režim ohrožovaný vnitřními rozkoly a rostoucím odporem Afghánců a radikálních islámských skupin.

Po deseti letech krvavých bojů, které přinesly smrt téměř 15 tisíc sovětských vojáků a vyhnaly ze země pět milionů Afghánců, se sovětská okupační vojska v roce 1989 z Afghánistánu stáhla.

Sjezd lidových zástupců, před zánikem SSSR nejvyšší zastupitelský orgán země, označil v prosinci 1989 invazi do Afghánistánu za morálně a politicky chybnou. Ruská Státní duma ale nyní připravuje rezoluci, kterou chce odsouzení invaze odvolat.

V dokumentu se například uvádí, že rozhodnutí o vstupu omezeného kontingentu sovětských vojsk do Afghánistánu bylo přijato v prosinci 1979 v souladu s dohodou o přátelství, dobrém sousedství a spolupráci mezi Sovětským svazem a Afghánskou demokratickou republikou.