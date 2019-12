Spojené státy si vyměnily s Íránem zajatce. Oběma mužům bylo umožněno vrátit se ke svým rodinám

Jedním ze zadržených Íranů, který se vrací domů, je profesor Massoud Soleiman. Do Spojených států přijel jako prestižní hostující vědec a plánoval zde dokončit svůj výzkum v oblasti léčby pacientů po mozkové mrtvici, na zpáteční cestě byl však zadržen na letišti v Chicagu a spolu se dvěma studenty obviněn z plánovaného exportu biologického materiálu bez povolení, uvedl to server Guardian. Nyní byl po roce ve vazbě propuštěn.

Druhým zadrženým, kterému bylo umožněno se vrátit do Spojených států je čínsko-americký muž Xiyue Wang. Ten byl zadržen v Íránu v roce 2016. „Pan Xiyue Wang byl držen pod záminkou špionáže,“ uvedl ve svém oficiálním vyjádření americký prezident Donald Trump. Později byl obviněn z kolaborace se zahraničními vládami a odsouzen k 10 rokům ve vězení, informovala o tom BBC.

US-Chinese man convicted in Iran for spying to be freed in apparent exchange for release of Iranian held in US https://t.co/syvesguwGc