Americká prokuratura zveřejnila žalobu na Trumpa. Utajované dokumenty skladoval třeba i na záchodě

Donaldu Trumpovi hrozí, že zbytek života stráví ve vězení. Americká federální prokuratura vůči němu zahájila trestní stíhání a zveřejnila i obsah obžaloby ze špionáže a dalších zločinů. Trump podle ministerstva spravedlnosti nezákonně držel i přísně tajné dokumenty a ohrozil tím národní bezpečnost Spojených států. Pokud by Trump byl nakonec porotou shledaný vinným, v součtu všech třiceti sedmi bodů obžaloby mu hrozí až stovky let za mřížemi. Od stálého zpravodaje Florida 13:03 10. června 2023

„Ve Spojených státech existuje jen jedno právo a to platí pro všechny,“ prohlásil během krátkého brífinku Jake Smith, speciální vyšetřovatel, který stíhání bývalého prezidenta Donalda Trumpa za americké ministerstvo spravedlnosti vede.

Zároveň ale apeloval na to, aby až do rozsudku lidé považovali Trumpa a další obžalované v tomto případu za nevinné.

O historicky prvním trestním stíhání bývalého amerického prezidenta rozhodla porota složená z občanů jižní Floridy. Přesto republikáni včetně mnoha členů Kongresu za tuto stranu okamžitě přispěchali Trumpovi na pomoc a označují případ za zpolitizovaný.

Dokonce se ozývají výzvy ke zrušení FBI a odebrání peněz ministerstvu spravedlnosti. Za Trumpa se postavili také jeho soupeři v republikánských primárkách – guvernér Floridy Ron DeSantis a bývalý viceprezident Mike Pence. Jen kandidáti Asa Hutchinson a Chris Christie se nechali slyšet, že je potřeba nechat soudní systém pracovat a rozhodnout.

Nejcitlivější dokumenty

„Obžaloba byla odpečetěna a viní Donalda Trumpa ze zločinů porušení zákonů o naší národní bezpečnosti a také z účasti na spiknutí za účelem mařit spravedlnost. O obžalobě hlasovala velká porota a já vyzývám všechny, aby si ji celou přečetli a porozuměli rozsahu a závažnosti možných zločinů,“ řekl zvláštní vyšetřovatel Smith a zdůraznil přitom důležitost vymáhat americké zákony.

„Členové amerických zpravodajských služeb a našich ozbrojených sil nasazují své životy, aby ochránili naši zemi a její obyvatele. Zákony, které chrání informace o naší národní obraně, jsou zásadní pro bezpečnost Spojených států a musejí být vymáhány. Jejich porušení vystavuje naši zemi riziku,“ dodal.

Donald Trump sám v minulosti veřejně přiznával, že utajované dokumenty měl v držení i po odchodu z Bílého domu, i když patří Národnímu archivu.

Obžaloba obsahuje velmi závažná obvinění – Trump podle ní nelegálně držel ta nejcitlivější tajemství týkající se americké národní bezpečnosti. Podle prokuraturou zveřejněných fotek skladoval tyto dokumenty v krabicích třeba na záchodě svého sídla na Floridě, další obrázek ukazuje materiály rozházené na zemi.

Trump dokumenty podle obžaloby odmítal vydat, lhal svým právníkům a snažil se mařit vyšetřování. Hrozí mu za to v součtu stovky let vězení. Pokud by ale byl tento favorit republikánských primárek příští rok znovu zvolen do Bílého domu, může případ vyznít do ztracena.