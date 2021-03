Amerikanista Lepš: Trump by teď mezi republikány jednoznačně vyhrál. Kdo jde proti němu, je zrádce

Bývalý americký prezident Donald Trump vystoupil poprvé od odchodu z Bílého domu a nevyloučil další kandidaturu. „Kdyby byly primárky teď, tak by jednoznačně vyhrál. Atmosféra v Republikánské straně je taková, že kdo jde proti Trumpovi, tak je zrádce,“ popisuje politolog Jakub Lepš, který je členem TOP 09. „Donald Trump je u republikánských voličů i hlavních členů Republikánské strany velmi populární. Otázkou je, do jaké míry je to opravdové.“ Interview Plus Praha 15:27 2. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký prezident Donald Trump | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pokud by totiž republikáni začali s bývalým prezidentem bojovat, mohl by začít dělat kroky k založení nové strany, míní odborník na Spojené státy. Trump to v nejnovějším projevu na Floridě vyloučil s tím, že Republikánská strana mu vyhovuje – kromě odpadlíků, kteří hlasovali pro jeho impeachment.

Podle Lepše byly úvahy o nové straně Trumpovou taktikou, které se republikáni zalekli, protože v americkém volebním systému platí, že vítěz bere vše. Strana se proto snaží udržet jednotu s cílem získat příští rok většinu v obou komorách Kongresu.

„Trump teď neovládá republikány ve Sněmovně reprezentantů ani v Senátu, a to je místo, kde se odehrává praktická politika. Ale má obrovský vliv na to, kdo bude za republikány příští rok nominován v jednotlivých volebních okrscích,“ vysvětluje amerikanista.

Už nyní je například vidět, že Trump podporuje ty, kdo budou ve stranických primárkách kandidovat proti zákonodárcům, kteří hlasovali pro impeachment. „Trump zůstává dominantní postavou Republikánské strany, daleko víc než třeba lídr senátní menšiny Mitch McConnell. To, koho podpoří, může ty primárky rozhodovat,“ dodává Lepš.

Trump v dluzích?

Velkou část své devadesátiminutové řeči strávil Trump opakováním konspirační teorie, že loňské volby ve skutečnosti vyhrál. „Obrovská část voličů bez ohledu na fakta nadále věří, že volby byly ukradeny, americký systém je v krizi, a proto bylo zcela správné 6. ledna přepadnout Kongres. Na tom se nic nemění,“ podotýká expert.

Trump také tvrdě kritizoval svého nástupce Joea Bidena, který prý předvedl nejotřesnější první měsíc ve funkci z amerických prezidentů moderní doby.

„Je zvykem, že bývalý prezident poskytne volné pole svému nástupci. Mimo jiné z důvodu, aby to nevypadalo, že je ublížený, protože už v Bílém domě nesedí on,“ přibližuje dosavadní politickou kulturu Lepš.

Exprezident Trump stále nemůže využívat své účty na sociálních sítích, proti technologickým firmám se proto tvrdě vymezuje, především vůči Twitteru.

„Myslím, že je to krok, ke kterému se sáhnout nemělo. Jedna věc je označování a schovávání konkrétních tweetů nebo zastavení účtu na určitou dobu, ale trvale někoho odstřihnout z veřejného prostoru, tím se tyto firmy staly politickými hráči bez jakéhokoli mandátu,“ zdůrazňuje Lepš.

Trump prý zároveň bude muset v nejbližších měsících a letech řešit splácení obrovských dluhů svých firem: „Je možné, že dříve nebo později budou noviny plné zpráv o tom, že Trumpovo podnikání je v problémech. A to nikoli poprvé v jeho kariéře,“ očekává politolog David Lepš.

Jak může Joe Biden oslovit příznivce republikánů? A kde udělal Trump chybu v boji s koronavirem? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.