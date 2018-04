Írán nukleární zbraň nevyrobí. Nebudu mluvit o použití armády, řekl Trump po jednání s Merkelovou

Donald Trump má za sebou velmi intenzivní týden, co se jednání se státníky evropských velmocí týče. Po francouzském prezidentovi Emmanuelu Macronovi se Trump v pátek v Bílém domě setkal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Stejně jako s Macronem také s německou kancléřkou mluvil prezident Spojených států o jaderné dohodě s Íránem, kterou chce vypovědět. Washington 22:00 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá kancléřka Angela Merkelová a americký prezident Donald Trump v Bílém domě | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Na tiskové konferenci po jednání obou státníku nezaznělo, jestli se podařilo Merkelové přesvědčit Trumpa, aby od vícestranné jaderné dohody s Íránem neodstupoval. Podle zpravodaje Českého rozhlasu v USA by ale bylo naivní si myslet, že by americký prezident během jednání změnil svůj dlouhodobý názor a ještě to vytruboval do světa.

Trump vypoví jadernou dohodu s Íránem, očekává po návštěvě Washingtonu Macron Číst článek

Merkelová, stejně jako předtím francouzský prezident Macron, ve Washingtonu řekla, že nepovažuje smlouvu s Íránem za zcela ideální řešení, ale jen dočasné, na které se musí navázat a tlumit tím nejen jaderné ambice, ale i vliv Íránu v regionu, tedy i ve válečné Sýrii.

Trump zopakoval hrozby, které Írán podle něj představuje včetně podpory terorismu. Na otázku, jestli má nějaký plán B, když odmítá smlouvu, tak jen bez dalšího vysvětlení odpověděl, že Írán nukleární zbraň nevyrobí.

A neodpověděl ani na to, jestli tím plánem B by mohlo být vojenské řešení a intervence Spojených států. „Nebudu mluvit o tom, zda bych použil armádu, nebo ne, není to vhodné," řekl Trump.

Submisivní Merkelová

Velmi čerstvé byly pro oba také zprávy o historickém setkání předáků Jižní a Severní Koreje. Oba řešili naději na ukončení korejské války a jaderné odzbrojení KLDR.

Odstoupí Donald Trump od mezinárodní jaderné dohody s Íránem? Hrozí, že nepodepíše Číst článek

Trump uvedl, že historické setkání představitelů obou korejských států je povzbuzujícím krokem, ale nepřesvědčilo ho to k uvolnění tlaku vůči Pchjongjangu. Zdůraznil, že nehodlá opakovat chyby předchozích amerických administrativ a že jakýkoli ústupek KLDR musí být vyvážen dohodou o likvidaci jaderného arzenálu.

Merkelová řekla, že neví, zda se podaří vytvořit z Korejského poloostrova region bez jaderných zbraní, vyjádřila ale důvěru ve zdar jednání.

Německá kancléřka vyslovila Trumpovi uznání za tvrdý postup vůči Severní Koreji a připsala mu tak zásluhy na posunu situace na Korejském poloostrově. Merkelová vůbec vystupovala na tiskové konferenci po jednání v Bílém domě podle zpravodaje Českého rozhlasu až submisivně.

Povinnosti členů NATO a cla

Americký prezident naopak držel svou tvrdou rétoriku. Například znovu zmiňoval povinnost všech členů NATO, aby platili dvě procenta hrubého domácího produktu nebo mnohem více ze svých rozpočtů.

Telefonát mocných: Trump zval Putina do Bílého domu, ten mu nabídl návštěvu Moskvy Číst článek

Také znovu mluvil o americkém deficitu víc než 150 miliard dolarů za rok v obchodování s Evropskou unií. Merkelová uznala, že je to potřeba řešit i z německého pohledu. Ale na otázku, jak to dopadne třeba se clem na ocel a hliník, u kterého ze strany Spojených států končí v úterý výjimka pro země Evropské unie, odpověděla kancléřka jen velmi stroze, že to se musí rozhodnout prezident Trump, že je to na něm.

Je tak zřejmé, že v tomto ohledu se oba státníci na ničem konkrétním nedohodli. Alespoň tedy na ničem, z čeho by mohla Merkelová a spolu s ní evropské země v této souvislosti jásat.

Spolupráci proti Rusku

Trump připustil návštěvu Jeruzaléma kvůli otevření ambasády USA, stále ale ponechal tuto možnost otevřenou. „Velvyslanectví v Jeruzalému slibovali četní prezidenti. Všichni to slibovali ve volební kampani a nikdy neměli odvahu to splnit. Já to udělal. A je možné, že se tam vydám," řekl.

Merkelová také řekla, že spolupráce se Spojenými státy proti Rusku je ve znamení širokého všeobecného souhlasu. Dodala, že o vyhrocené vztahy s Moskvou nestojí, je ale nutné věci nazývat pravými jmény.

Kancléřka dodala, že s Trumpem probírala politiku Ruska a ruskou roli v Sýrii, na Ukrajině a také možné následky amerických sankcí proti Rusku na Německo a jeho firmy. Merkelová Trumpovi řekla, že německé firmy se kvůli svým obchodním aktivitám v Rusku obávají, že na ně odvetná opatření rovněž dolehnou.