Blízká Trumpova spolupracovnice skončila poté, co s médii mluvila o prezidentově rodině

Osobní asistentka amerického prezidenta Donalda Trumpa náhle rezignovala, protože se prezident dověděl, že s novináři hovořila o jeho rodině a aktivitách v Oválné pracovně Bílého domu. Jako první o čtvrteční rezignaci Madeleine Westerhoutové informoval list The New York Times, podle jehož zdrojů už Westerhoutová do Bílého domu nesmí.

