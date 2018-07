‚Jeden z nejlepších právnických mozků.‘ Kandidátem Trumpa do nejvyššího soudu je Kavanaugh

Kandidátem prezidenta Donalda Trumpa na soudce Nejvyššího soudu Spojených států se stal Brett Kavanaugh. Prezident svůj výběr oznámil v noci na úterý v přímém přenosu z Bílého domu. Pokud třiapadesátiletého soudce federálního odvolacího soudu americký Senát schválí, vychýlí se poměr hlasů v nejdůležitější americké soudní instituci, která má devět členů, ještě více ve prospěch konzervativců. Washington 6:35 10. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump a kandidát na soudce Nejvyššího soudu Spojených států Brett Kavanaugh | Foto: Jim Bourg | Zdroj: Reuters

„Dnes večer mám tu čest a výsadu oznámit, že nominuji do Nejvyššího soudu Spojených států Bretta Kavanaugha," oznámil americký prezident Donald Trump.

„V Americe není nikdo, kdo by byl pro tuto pozici kvalifikovanější a kdo by si ji více zasloužil," dodal prezident. Kavanaugha označil za „jeden z nejlepších a nejbystřejších právnických mozků naší doby".

Kavanaugh prezidentovu nominaci přijal. V projevu uvedl, že soudce nejvyššího soudu podle něj musí být nezávislý a „musí zákony vykládat, nikoliv zákony vytvářet".

Funkce v nejvyšším soudu je doživotní

Už loni Trump prosadil do nejvyššího soudu konzervativce Neila Gorsucha. Druhou možnost ovlivnit složení instituce dostal poté, co 81letý soudce nejvyššího soudu Anthony Kennedy oznámil po třiceti letech ve funkci svůj odchod na odpočinek.

Umírněný konzervativec Kennedy, kterého nominoval v osmdesátých letech prezident Ronald Reagan, se zapsal do dějin americké justice například tím, že se v kauzách rozhodujících o právech sexuálních menšin či legálnosti potratů přiklonil na stranu liberálů jako rozhodující hlas.

Kdo je Brett Kavanaugh? Brett Kavanaugh působí jako soudce odvolacího soudu federálního distriktu hlavního města Washingtonu. Dříve pracoval jako poradce Kennetha Starra, který vedl vyšetřování případu vztahu exprezidenta Billa Clintona se stážistkou Monikou Lewinskou. Za prezidenta George Bushe mladšího působil Kavanaugh v Bílém domě. V 90. letech pracoval i pro soudce nejvyššího soudu Anthonyho Kennedyho, kterého by mohl nahradit. Kavanaugh je podle agentury DPA považován za příznivce doslovného výkladu americké ústavy.

Kavanaugh by mohl podle pozorovatelů v případě, že jej Senát USA schválí, vychýlit poměr hlasů u nejvyššího soudu ještě více ve prospěch konzervativců. Funkce soudce nejvyššího soudu je doživotní, a Kavanaugh by tak mohl dostat příležitost ovlivňovat rozhodování nejdůležitější soudní instance v USA na desítky let.

Trumpova kandidáta musí ještě potvrdit Senát, ve kterém mají v současnosti republikáni 51 a demokraté 49 křesel.

Jelikož se však těžce nemocný republikánský senátor John McCain už několik měsíců hlasování neúčastní, bude muset Kavanaugh bojovat o každý hlas. Pokud totiž budou hlasovat demokraté jednotně, mohl by jediný republikán potvrzení Trumpova kandidáta zhatit.

Pozornost se upíná především na republikánské senátorky Susan Collinsovou a Lisu Murkowskou, které jsou na rozdíl od většiny svých republikánských kolegů liberálnější v otázce potratů.

Collinsová už avizovala, že se postaví proti jakémukoli kandidátovi s ultrakonzervativními názory, zejména pokud jde o interrupce. V této citlivé otázce zatím v USA platí precedenční rozhodnutí z kauzy Roeová versus Wade z roku 1973, které potraty de facto legalizovalo.