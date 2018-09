Kauza Bretta Kavanaugha: Trump nařídil FBI znovu vyšetřit případ kandidáta do Nejvyššího soudu

Americký prezident Donald Trump v pátek nařídil Federálnímu úřadu pro vyšetřování, aby znovu vyšetřil Bretta Kavanaugha. Kandidát na soudce Nejvyššího soudu čelí obvinění ze sexuálního útoku. Senátní výbor ve čtvrtek Kavanaughovu kandidaturu schválil, nicméně následně požádal Trumpa, aby povolil ještě dodatečné prošetření kandidáta. Washington 6:22 29. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Vyšetřování by se mělo zabývat jen „současnými důvěryhodnými obviněními“ a musí být dokončeno do týdne, citovala z prohlášení výboru agentura Reuters.

Stejně hovořil i Trump. Jak uvedl, vyšetřování „musí mít omezený rozsah a musí být dokončeno za méně než jeden týden“.

O kandidatuře bude definitivně rozhodovat plénum Senátu, to ale nejspíš své hlasování kvůli vyšetřování FBI o týden odloží.

S požadavkem na vyšetřování vystoupil ještě před čtvrtečním hlasováním ve výboru republikánský senátor Jeff Flake, který ještě ve čtvrtek váhal, zda Kavanaugha podpoří. Prohlásil, že by bylo správné, aby veškerá obvinění proti kandidátovi prozkoumala FBI.

Jak poznamenala britská zpravodajská stanice BBC, Flake svým požadavkem odkladu naznačil, že by v plénu Kavanaugha nemusel podpořit, jestliže nedojde právě k vyšetřování FBI. Stejně jako on by se pak mohli zachovat i další váhající senátoři a kandidaturu Kavanaugha zamítnout.