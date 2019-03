Americké tajné služby nemusí hlásit civilní oběti u zahraničních operací. Trump zrušil část směrnice

Prezident Donald Trump zrušil část směrnice předchozí vlády Baracka Obamy, podle níž měly americké tajné služby povinnost ohlásit civilní oběti svých zahraničních operací prováděných mimo oblasti bojů. O prezidentově exekutivním příkazu ve středu informovala agentura AP s odvoláním na sdělení Národní bezpečnostní rady. Washington 23:12 6. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Donald Trump zrušil část směrnice předchozí vlády Baracka Obamy. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Obamova vláda uložila tajným službám a Pentagonu, aby informovaly o civilních obětech, které způsobí jejich operace realizované mimo oblasti bojů.

V Trumpem revidovaném znění se uvádí, že tuto povinnost mají napříště pouze ozbrojené síly, nikoli tedy Ústřední zpravodajská služba (CIA) a ostatní zpravodajské centrály.

Podle mluvčího Národní bezpečnostní rady (NSC) je vláda nadále odhodlána „co nejvíc omezit civilní oběti a uvědomuje si svou odpovědnost, pokud se během ozbrojených operací něco podobného bohužel stane“.

Trumpovo rozhodnutí údajně ruší „nadbytečné“ oznamovací požadavky, které „nijak nerozšiřují transparentnost vlády, ale spíš odvádějí zpravodajské pracovníky od jejich hlavního úkolu“.

Zklamání

Americký prezident se ve středu také vyjádřil ke zprávám o tom, že Severní Korea obnovila část raketové základny, kterou loni v létě začala likvidovat.

Informace o obnově vojenského zařízení vyplývají ze satelitních snímků, na které se odvolávají jihokorejští a američtí experti.

„Byl bych velmi zklamán, kdyby se to dělo,“ řekl prezident s odkazem o zprávy o obnově raketové základny. „Je to velmi čerstvá zpráva... Velmi, velmi bych se zklamal v předsedovi Kimovi, a myslím, že se to nestane, ale uvidíme, co se stane. Podíváme se na to, nakonec se to vyřeší,“ konstatoval Trump v Oválné pracovně Bílého domu.

Nové snímky dokládající stavební ruch byly pořízeny jen dva dny po druhém summitu Trumpa s Kimem, který se minulý týden konal v Hanoji. Podle americké výzkumné skupiny 38 North naznačují, že obnova základny Sohe začala mezi 16. únorem a 2. březnem. Skupina 38 North na základě analýzy satelitních snímků informuje o vývoji v KLDR.