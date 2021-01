Demokraté formálně předložili žalobu na Trumpa za podněcování vzpoury

Zástupci Demokratické strany v pondělí v americké Sněmovně reprezentantů formálně prezentovali usnesení o ústavní žalobě na končícího prezidenta Donalda Trumpa. Návrh má jediný bod, kterým je obvinění z „podněcování vzpoury“ v souvislosti se středečními nepokoji na washingtonském Kapitolu. Rezoluce k tzv. impeachmentu prezidenta se bude projednávat ve středu, oznámil podle médií svým kolegům lídr demokratické většiny ve sněmovně Steny Hoyer. Washington 23:01 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Sídlo amerického Kongresu minulý týden během schůze k volebním výsledkům napadl dav Trumpových příznivců, přičemž nejen podle Demokratické strany k násilí a výtržnostem výrazně přispěl sám prezident. Šéf Bílého domu soustavně šířil nepravdivé a nepodložené informace o průběhu a výsledku voleb, na mítincích i na sociálních sítích burcoval své voliče a jen těsně před vypuknutím nepokojů své příznivce vyzval k pochodu na Kapitol. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí.

Demokraté se poté rozhodli zahájit proces impeachmentu neboli odvolání hlavy státu z funkce i přesto, že do konce Trumpova funkčního období zbývaly necelé dva týdny. Navržená obžaloba poukazuje i na prezidentův projev z minulé středy a uvádí, že Trump svými výroky nabádal k nezákonnému jednání. „Když nebudete bojovat jako o život, už nebudete mít žádnou zemi,“ cituje dokument z prezidentova vystoupení.

„Prezident Trump vážně ohrozil bezpečnost Spojených států a jejich vládních institucí. Ohrozil integritu demokratického systému, zasahoval do poklidného předání moci a vystavil nebezpečí rovnocennou složku vlády. Tímto zradil důvěru lidí coby prezident, přičemž zjevně způsobil újmu lidem Spojených států,“ píše se v závěru předloženého usnesení.

Pokud jej Sněmovna reprezentantů schválí, stane se Trump prvním prezidentem USA, který během svého úřadování čelil ústavní žalobě dvakrát. Na konci roku 2019 jej sněmovna obvinila ze zneužití funkce a maření spravedlnosti v souvislosti se snahou přimět ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k politicky výhodnému kroku pro Trumpa. Senát však žalobu neschválil.

Impeachment a další fáze

Demokratická strana má i po volbách ve Sněmovně reprezentantů většinu a podle zákulisních informací je mezi jejími kongresmany dostatečná podpora na posunutí impeachmentu do další fáze. Tou je "soudní proces“, který by měl na starosti Senát. Na odsouzení je potřebná dvoutřetinová většina, přičemž po nedávném druhém kole voleb v Georgii se poměr sil v této komoře vyrovnal na 50 demokratů a 50 republikánů. Kromě postoje republikánských senátorů není zcela jasné ani to, kdy by mohla být ústavní žaloba Senátu předložena, neboť demokraté naznačují jistý odklad zahájení procesu ve snaze nechat prostor pro schvalování zákonů po nástupu Joea Bidena do Bílého domu.

První hlasování se nyní ve věci impeachmentu čeká ve středu. O tomto plánu ohlášeném demokratem Hoyerem při poradě s kolegy informovaly s odvoláním na své zdroje televize CNN či agentura Reuters.

Lídři demokratů momentálně čekají na to, zda viceprezident Mike Pence zareaguje na jejich výzvu k uplatnění 25. dodatku ústavy, který umožňuje členům kabinetu odstavit hlavu státu od výkonu funkce. Sněmovna pravděpodobně v úterý schválí usnesení v tomto duchu, přičemž její šéfka Nancy Pelosiová dala Penceovi na reakci 24 hodin. Viceprezident ale podle zpráv amerických médií Trumpovo sesazení iniciovat nehodlá.

Končící šéf Bílého domu se zatím k věci veřejně nevyjádřil. Jeho nástupce Biden v pondělí podle Reuters uvedl, že „Trump by neměl být ve funkci, tečka“. Bývalý viceprezident prý doufá, že Senát by byl schopen zároveň projednávat ústavní žalobu a při tom také další záležitosti včetně schvalování obsazení jeho vlády.