Trump chtěl léčit covid-19 injekcemi s dezinfekcí, druhý den obrátil. ‚Jen jsem se sarkasticky ptal,’ řekl

Na první pohled zbytečného vysvětlování. Ovšem mluvíme o zemi, kde před měsícem zemřel člověk, který si coby prevenci proti koronaviru sám naordinoval přípravek na hubení parazitů akvarijních rybiček. Obsahoval totiž chlorochin.

„Trump opakoval, že je to v podstatě jako lék,” odpověděla tehdy televizi NBC manželka zemřelého, která také akvaristický roztok snědla a ležela tou dobou v Arizoně na jednotce intenzivní péče. Co naplat, že prezident během tiskových konferencí propagoval lékařskou formu chlorochinu, která se používá proti malárii.

V Americe už předtím, se začátkem šíření koronaviru a s často zdůrazňovanou potřebou důkladné hygieny, stoupl počet hlášených otrav v souvislosti s čisticími prostředky. Podle vládních údajů přijala speciální krizová linka od ledna do března o 20 procent víc takových telefonátů než o rok dřív.

Po čtvrtečních slovech Donalda Trumpa například úřady ve státě Maryland ohlásily, že jim lidé volají a ptají se, jak je to tedy s nemocí covid-19 a používáním dezinfekčních prostředků.

Trump obrátil

Sám prezident předstíral, že neřekl, co o den dříve řekl. Tedy že chápe injekčně podaný dezinfekční prostředek jako řešení, které během minuty koronavirus vyžene z plic, a bylo by zajímavé to ověřit. „Ne, já jsem se sarkasticky ptal novinářů, jen abych viděl, co se stane. Koronaviru se špatně daří v teple, na slunci a při použití dezinfekce. Tohle jsem nadhodil a myslel jsem, že je to jasné,” tvrdil Trump americkým novinářům v Oválné pracovně.

Později při rekordně krátkém tiskovém brífinku poprvé od začátku koronavirové krize neodpověděl ani na jednu otázku a odešel. Jeho výrok o vymítání koronaviru dezinfekčním prostředkem spustil kromě vlny varování také vlnu lidové tvořivosti, ale přenesl se i do politického boje.

„Je zřejmé a smutné, že tenhle prezident neposlouchá lékařské experty a nevím, jaké poslouchá, jestli vůbec nějaké,” prohlásila o republikánském prezidentovi šéfka Sněmovny reprezentantů, demokratka Nancy Pelosiová.

Joe Biden coby pravděpodobný soupeř Donalda Trumpa v podzimních volbách pocítil potřebu Američanům vzkázat, že nemůže uvěřit tomu, že to musí říkat, ale ať nepijí bělidlo.