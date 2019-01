‚Washington funguje skvěle - ovšem jen pro bohaté.‘ Na Trumpovu politiku reagují první vyzyvatelé

Najdou se lidé, kteří si myslí, že Donald Trump nemusí nutně chtít místo v Bílém domě obhajovat, přestože kampaň už dávno běží. Její heslo zní „udržme Ameriku skvělou“ a prezident svůj úmysl znovu kandidovat nezpochybnil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Už příští rok čekají USA prezidentské volby. Jak by mohly vypadat a kdo bude o místo v Bílém domě usilovat, si poslechněte v reportáži Jana Kaliby

Pokud by se mu ale extrémně dařilo plnit sliby voličům už v prvním období, mohl by Trump podle svého někdejšího konzultanta Rogera Stonea vyměnit Bílý dům za golfové hřiště.

Bob Corker, který teď po dvanácti letech skončil ve funkci senátora a je možné, že vyzve Trumpa v republikánských primárkách, zpochybnil Trumpovu kandidaturu z opačných důvodů. Pro NY Times prohlásil, že prezident má potíže zvládat situaci a CNN řekl, že Spojené státy by neměly dělat další obrovské chyby v zahraniční politice a že o Trumpově kandidatuře rozhodnou tyto tři měsíce, pro Ameriku velmi důležité.

Většina Američanů s Trumpovou snahou vyhrát i příští volby počítá, a buď se na to těší, anebo naopak vymýšlí způsob, jak mu to překazit.

Biden, Sanders, O’Rourke

„Řekl bych, že máme dost lidí, kteří mohou kandidovat, že každý z nich by měl proti Trumpovi slušnou šanci, až tak je neoblíbený. A že řadu z nich nikdo moc nezná? O Trumpovi taky nejdřív lidi vtipkovali, a on vyhrál. I méně známí uchazeči budou mít dost času vejít ve známost. Ten samotný proces z nich udělá větší hvězdy, než jakými jsou teď,“ řekl pro Radiožurnál stratég Demokratické strany Mark Mellman.

Originální ozdoba z Bílého domu. Vánoční ornament letos připomíná prezidenta Trumana Číst článek

Odráží se to třeba v průzkumu webu The Hill ze Štědrého dne, který je pochopitelně potřeba brát jen jako zajímavost. Podle něj by teď Donald Trump prohrál jasně s Joem Bidenem, těsně s Berniem Sandersem, tedy staršími, známými politiky. A kometa posledních měsíců Beto O’Rourke? Nad tím by současný prezident s přehledem zvítězil.

Všichni tři o kandidatuře seriózně uvažují, stejně jako třeba bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Ten se chce rozhodnout do února.

Posouzení od psychiatra

Elizabeth Warrenová je první velké jméno, které už začalo konat. „V tuto chvíli Washington funguje skvěle - ovšem pro bohaté a pro lidi s dobrými kontakty, pro nikoho jiného. Já si dobře pamatuju, že jsem vyrůstala v rodině, kde jsme žili od výplaty k výplatě. V téhle zemi střední třída i šance pro mladé mizí. Ale společně můžeme vybudovat hnutí, které Ameriku změní,“ uvedla demokratická senátorka svou výzvu Donaldu Trumpovi, který v televizi Fox News reagoval okamžitě a osobitě.

Trumpova kritička, senátorka Elizabeth Warrenová učinila první krok k prezidentské kandidatuře Číst článek

Popřál jí a zadoufal, že se jí bude dařit. Prý by se s ní utkal velmi rád - jen víru Warrenové ve vítězství podle Trumpa musí posoudit její psychiatr.

Nejen prezident si na Warrenovou věří. Profesor na Harvardu Tom Nichols, který nedávno po 40 letech opustil Republikánskou stranu kvůli její podpoře Trumpa, napsal, že se republikánské ústředí modlí, aby demokratickou nominaci vyhrála právě Warrenová.

Není ale úplně vyloučené, že se historie bude opakovat, aspoň podle dvou exponovaných demokratů, kteří v listopadu pro Wall Street Journal v komentáři argumentovali, že Hillary Clintonová nechce ukončit kariéru potupnou porážkou, změní taktiku, demokratickou nominaci znovu získá a ve volbách 2020 půjde proti Trumpovi zase ona.