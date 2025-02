Spisovatel Kosatík: V USA končí vláda práva. Nikým nevolený Musk se dostává k citlivým údajům

Z plánů, slibů a prvních kroků znovuzvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa má mnoho lidí obavy a strach. Druhá početná skupina do něj naopak vkládá naděje ve změnu k lepšímu. A jak by měla Evropa přistupovat k Trumpovu návratu do funkce prezidenta USA? Současné dění ve světe komentuje v pořadu Jak to vidí... spisovatel Pavel Kosatík. Jak to vidí... Washington 0:10 8. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Kosatík | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Já mnohem častěji narážím na tu skupinu, která je vyděšená. Na tu, která si nové americké dění nedokáže zařadit do kontextu západní demokracie,“ říká spisovatel Pavel Kosatík. A upozorňuje, že tomu tak je, i když se snaží neuzavírat se pouze v jedné sociální bublině.

„Ve Spojených státech evidentně končí vláda práva. K velmi podstatným kompetencím a citlivým údajům o lidech se dostávají lidé, jako je například Elon Musk, kteří na rozdíl od prezidenta nebyli zvoleni,“ dodává.

„Pomyslný velký bratr se teď v USA začal zničehonic velkou rychlostí uskutečňovat. Jsme o to více zaskočeni, protože se to děje v zemi, kterou jsme doteď vnímali jako lídra západní demokracie. Je to útok z nečekané strany,“ podotýká Kosatík.

Postoj Evropy k Americe

Stále nezodpovězenou otázkou zůstává postoj Evropy k nové americké administrativě. „Za ideálního stavu by měla být Evropa Evropou. To znamená, že by měla být schopná vést diskuzi, která dospěje k jednotnému výsledku,“ míní spisovatel.

„Měla by být schopná zformulovat politiku pro všechny případy,“ přemýšlí dál Kosatík. Zároveň ale upozorňuje, že se jeho úvahy pohybují čistě v teoretické rovině, protože Evropa je momentálně ve velice nejednotném stavu.

„Jako další problém vidím, že v Evropě chybí charismatičtí lídři. Pokud někde jsou, tak jen na úrovni jednotlivých států. Když to řeknu hloupě: není charisma Hitlera jako charisma Kennedyho. Charisma, které mám na mysli, je něco, bez čeho politika nemůže být. A v čele Evropy máme momentálně spíše úřednické typy lidí,“ domnívá se.

A postoj Ameriky ke světu

„Trumpův postoj America First, Amerika na prvním místě, mu nevyčítám. Z pohledu byznysmena je to logické. Jako naprosto klíčové vidím, co bude second – tedy na druhém místě,“ míní Kosatík. „Podstatné bude, jaký postoj zaujme k Rusku a Ukrajině,“ dodává.

Trumpova slova o přesídlení Palestinců z Pásma Gazy do jiných zemí a vznik pomyslné ‚riviéry Blízkého východu‘, už korigují lidé z jeho týmu. Trump tyto plány označil za humanitární snahu a snahu o obnovu Gazy.

„Realizaci plánu si představit umím, protože se takové věci staly v minulosti už několikrát. Například odsun Němců z našeho území je stále událost, ze které jsme se eticky nedostali dodnes,“ říká spisovatel.

„Palestinci by se ocitli ve vzduchoprázdnu, a pokud by Izrael přizvukoval budování této americké riviéry, tak by spáchal etickou sebevraždu, zatížil by se vinou, která nejde odčinit během pár let. To bych Izraeli, o Palestincích nemluvě, opravdu nepřál,“ uzavírá spisovatel Pavel Kosatík.