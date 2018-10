Doufáme v zachování smlouvy, reagovala Evropská unie na Trumpovu snahu vypovědět odzbrojovací dohodu s Ruskem

Evropská unie v pondělí vyzvala Washington a Moskvu k dialogu, aby bylo možné zachovat rusko-americkou smlouvu o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987. Vypovězení dohody v sobotu ohlásil americký prezident Donald Trump. Zatímco Británie už v neděli krok Spojených států rozhodně podpořila, z Berlína v pondělí zaznělo, že německá vláda amerického záměru lituje. K opatrnosti nabádaly i Francie a Čína. Brusel/Berlín/Paříž/Peking 17:45 22. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

„Doufáme, že Spojené státy a Rusko povedou konstruktivní dialog, aby bylo možné tuto smlouvu zachovat,“ řekla v Bruselu mluvčí Evropské diplomatické služby Maja Kocijančičová.

Podle mluvčího německé vlády Steffena Seiberta si o důsledcích amerického rozhodnutí musejí promluvit partneři v NATO. Německý ministr zahraničí Heiko Maas už v neděli uvedl, že USA by si měly tento krok rozmyslet s ohledem na možné následky.

Francouzský prezident Emmanuel Macron si v neděli s Trumpem telefonoval a během rozhovoru zdůraznil, že klíčová smlouva z dob studené války je pro evropskou bezpečnost a strategickou rovnováhu důležitá, prohlásil v pondělí Elysejský palác.

Peking: ‚Mluvit o Číně je mylné‘

K rozvaze v pondělí vyzval také Peking. „Chci zdůraznit, že mluvit v této souvislosti o Číně je zcela mylné,“ uvedla mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

Trump v sobotu na předvolebním mítinku v Nevadě Čínu, která není signatářem smlouvy se zkratkou INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), přímo jmenoval: „Budeme muset tyto zbraně vyvíjet – pokud k nám nepřijde Rusko, pokud k nám nepřijde Čína, oni všichni k nám přijdou a řeknou: ‚Buďme opravdu chytří a ať nikdo z nás tyto zbraně nevyvíjí.‘ Ale jestli je Rusko vyvíjí, Čína vyvíjí a my dodržujeme smlouvu, tak to je neakceptovatelné.“

Podle agentury AFP Čína také reagovala na slova vlivného amerického republikánského senátora Lindseye Grahama, který v neděli řekl, že Rusové raketovou smlouvu nikdy nedodržovali a že Číňané pro ně vyvíjejí zbrojní programy.

Bývalý velitel amerického pacifického velení (United States Indo-Pacific Command), admirál Harry Harris, taktéž obvinil asijskou supervelmoc z toho, že z dodržování smlouvy Spojenými státy profituje. „Jsme s Čínou znevýhodněni, protože Čína má pozemní balistické střely, které ohrožují naše základny v západním Pacifiku a naše lodě,“ řekl admirál americkému Senátu v březnu.

John Bolton v Moskvě

S tím ale mnozí odborníci nesouhlasí. „Čínská linka je nesmysl. INF nezakazuje střely vypouštěné z moře a ze vzduchu, nezakazuje Jižní Koreji a Japonsku vyvíjet střely s dlouhým doletem. Pokud by Čína byla opravdu problém, Spojené státy a spojenci by jednali daleko dříve,“ cituje britský The Guardian Jeffreyho Lewise z amerického Middlebury institutu mezinárodní studií v Monterey.

INF byla prvním dokumentem v historii, který odstranil celou třídu jaderných zbraní. Smlouva zakazuje pozemní balistické rakety a řízené střely, konvenční i jaderné, s dosahem 500 až 5500 kilometrů.

V Moskvě v pondělí jedná bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton, který podle dřívějších zpráv amerického tisku přivezl oficiální zprávu o záměru USA smlouvu vypovědět. Mluvčí Kremlu řekl, že případné vypovězení INF učiní svět nebezpečnějším a Moskva na ně bude nucena reagovat adekvátně s cílem obnovit vojenskou rovnováhu. Peskov zároveň odmítl tvrzení USA, že Rusko smlouvu porušuje.

Podívejte se, jak Michal Gorbačov, tehdejší vůdce sovětského svazu a Ronald Reagan, prezident Spojených států podepisovali 8. prosince 1987 smlouvu o likvidaci raket středního s krátkého doletu: