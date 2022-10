Trump měl účtovat agentům tajné služby vyšší částky za pobyt v jeho hotelech, tvrdí sněmovní výbor

Americká federální tajná služba během prezidentství Donalda Trumpa často platila za pobyt v Trumpových hotelech vyšší než vládou stanovenou částku. Vyplývá to z dokumentů, které zveřejnil dozorčí výbor Sněmovny reprezentantů. Ten také zaslal vedení tajné služby dopis s žádostí o vysvětlení. Washington 8:39 18. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Zdroj: Reuters

Společnost Trump Organization tajné službě účtovala až 1185 dolarů za noc za hotelové pokoje, které využívali agenti chránící bývalého prezidenta Donalda J. Trumpa a jeho rodinu.

Kongresový výbor označuje sazby za přemrštěné. Má také podezření, že šlo o daňovými poplatníky zaplacený nadměrný zisk pro podniky tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa, které nebyly v dobré finanční kondici.

Nadměrnou částku podle dokumentů zaplatila tajná služba nejméně čtyřicetkrát. Celkově podle zprávy pobýval Trump s ochrankou ve vlastních resortech během svého prezidentství víc než pětsetkrát.

Od nástupu do funkce v roce 2017 zaplatilo oddělení tajné služby za pobyt v Trumpových nemovitostech více než 1,4 milionu dolarů. Podle výboru to ale nezahrnuje platby za pobyty v zahraničních nemovitostech společnosti, kam agenti také opakovaně rodinu doprovázeli, píše deník The New York Times.

Trumpova organizace podle agentury AP odmítá, že by účtovala víc než reálnou cenu, naopak prý dávala velké slevy či služby zdarma.

Rodinný podnik vedl v době prezidentské funkce Trumpa jeho syn Eric. Ze záznamů, které sněmovní komise získala, také vyplývá, že Eric Trump poskytoval zavádějící informace o tom, kolik si společnost účtovala.