Agenti FBI podle novinářů vyšetřovali Trumpa. Zjišťovali, zda není hrozbou pro národní bezpečnost

Když americký prezident Donald Trump v roce 2017 propustil šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, začaly úřady ve Spojených státech vyšetřovat, zda prezident nepracuje ve prospěch Ruska a proti zájmům USA. S odvoláním na zdroje z vyšetřování to v pátek napsal list The New York Times. Trump Comeyho propustil v květnu 2017, kdy FBI vyšetřoval možný kontakt Trumpovy volební kampaně s Ruskem.

Washington 9:50 12. ledna 2019