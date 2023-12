Trump může být žalován za podněcování k útoku na Kapitol. Prezidentská imunita podle soudců neplatí

Kvůli nepokojům, při nichž dav Trumpových příznivců narušil schůzi Kongresu k výsledkům prezidentských voleb, Trumpa zažalovalo několik lidí včetně dvou příslušníků policejní jednotky střežící Kapitol.

Exprezident podle nich podněcoval lidi k útoku svým projevem, v němž těsně před vypuknutím chaosu burcoval stoupence a opakoval výmysly o tom, že jeho volební porážka byla důsledkem volebních podvodů.

Podle Trumpova týmu nemůže být bývalá hlava státu za tyto výroky žalována, protože téměř všechny promluvy a činy úřadujícího prezidenta spadají pod výkon oficiálních povinností a podléhají tak imunitě.

Tento argument ale již loni v únoru odmítl prvoinstanční soudce Amit Mehta a trojice členů odvolacího soudu se nyní s jeho rozhodnutím ztotožnila.

„Nemůžeme toto zdůvodnění akceptovat,“ píše se ve verdiktu. „Jakkoli prezidenti často vykonávají oficiální povinnosti, když mluví o otázkách veřejného zájmu, neplatí to vždy,“ uvádí odvolací soud.

