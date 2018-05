'Kdyby byli ozbrojeni, nemuselo zemřít tolik lidí.' Francouzští politici kritizují Trumpův projev

Francie důrazně odmítla projev Donalda Trumpa o nošení zbraní. Americký prezident na konferenci Národní asociace držitelů zbraní v Dallasu mluvil o teroristických útocích v Paříži před třemi lety. Podle Trumpa při atentátu nemuselo zemřít tolik lidí, kdyby Pařížané byli ozbrojení. S tím nesouhlasí například francouzský ministr hospodářství Bruno Le Maire. Paříž/Washington 20:09 6. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Jonathan Ernst

„Jeho prohlášení je urážlivé a nevhodné pro prezidenta první světové mocnosti a představitele státu, který je přítelem a spojencem Francie,“ řekl Le Maire v televizi BFMV.

„Komentujeme snad my masakry, které jsou pravidelně ve Spojených státech kvůli volnému pohybu zbraní? Ne, nekomentujeme to. Myslím, že by se Donald Trump mohl vyvarovat poznámek, které zneklidnily a stále zneklidňují všechny Francouze.“

Podobně na twitteru reagoval i bývalý francouzský prezident Francois Hollande. Podle něj jsou Trumpova slova ubohá a ukazují, co si skutečně myslí o Francii.

Les propos honteux et les simagrées obscènes de Donald Trump en disent long sur ce qu’il pense de la France et de ses valeurs. L’amitié entre nos deux peuples ne sera pas entachée par l’irrespect et l’outrance. Toutes mes pensées vont aux victimes du 13 novembre. — François Hollande (@fhollande) May 5, 2018

Projev Donalda Trumpa zkritizovala i pařížská primátorka Anne Hidalgová. Podle ní byla jeho řeč pohrdavá a nedůstojná. Podobně reagoval i bývalý francouzský premiér Manuel Valls.

Americký prezident kritizoval i Londýn. Nemožnost držet zbraň podle něj vedla k nárůstu útoků nožem. S tím ale nesouhlasí londýnští chirurgové, podle kterých není možné dávat do souvislosti útoky nožem a nedostatek střelných zbraní mezi lidmi.