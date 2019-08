Proč chce Trump koupit Grónsko? Kvůli ropě, své pověsti i obchodní válce s Čínou

Svým prohlášením pobouřil dánské politiky i představitele grónské samosprávy. Na twitteru dokonce zveřejnil žertovnou koláž lesklého mrakodrapu Trump Toweru ve vesnici s dřevěnými domky s komentářem „Slibuji, že tohle Grónsku neudělám!“ Kvůli neochotě dánské premiérky Mette Frederiksenové americký prezident dokonce zrušil plánovanou zářijovou cestu do Dánska. Co vede Donalda Trumpa k plánu koupit největší ostrov světa? Washington/Kodaň/Nuuk 18:20 22. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Wall Street Journal napsal, že Trump se svých poradců několikrát při různých neformálních příležitostech zeptal, jestli je nákup Grónska uskutečnitelný. Někteří lidé z prezidentova okolí podle listu plán podporují, jiní ho považují za bláznivý nápad, jež má k realitě daleko.

„Jsme otevřeni obchodu, ale na prodej nejsme,“ řekla agentuře Reuters grónská ministryně zahraničí Ane Lone Baggerová. Důvodů, proč má americký prezident o koupi Grónska zájem, je hned několik.

Ropa, plyn i vzácné kovy

V Arktidě, jejíž je Grónsko podstatnou částí, leží obrovské zásoby ropy a zemního plynu. V polárních oblastech na severu Země se nachází přibližně 13 procent neobjevených zásob ropy a 30 procent zásob zemního plynu. A jak píše BBC, americký prezident Donald Trump je fanouškem fosilních paliv.

Grónské ledovce navíc tají rychleji, než se doposud předpokládalo. O samotný led či ledovcovou vodu ale nejde. Trumpa můžou dále zajímat obrovské zásoby nerostů a drahých kovů. Zlato, rubíny, diamanty, měď či uran.

Byznysmen Trump

V nedělním projevu v New Jersey prezident Trump řekl: „Myšlenka přišla ne přetřes a strategicky je to zajímavé.“ Zdůraznil však, že nejde o jeho prioritu číslo jedna. Trump se ve Spojených státech proslavil hlavně jako zručný podnikatel v oblasti nemovitostí, na čemž si vybudoval kariéru.

Koupí Grónska, které by rozlohu USA z necelých deseti milionů čtverečních kilometrů zvětšilo na 12, by Trump potvrdil svou pověst schopného obchodníka a nesmazatelně by se zapsal do dějin po bok Andrewa Johnsona, který v roce 1876 koupil od Ruska Aljašku, či Thomase Jeffersona, za jehož prezidentství USA od Napoleonovy Francie v roce 1803 zakoupili Louisianu.

Grónsko je navíc s pouhými 56 tisíci obyvateli na 2,1 milionech kilometrů čtverečních nejřidčeji osídleným územím světa. To znamená spoustu prostoru pro výstavbu, kterou by však mohl komplikovat fakt, že jsou tři čtvrtiny ostrova během roku trvale zaledněny.

Pomoc Dánsku

List The Washington Post ve středu napsal, že chtěl Bílý dům Dánsku v rámci kontraktu nabídnout převzetí převzetí každoroční subvence, kterou dánská vláda autonomnímu Grónsku poskytuje. Jde o 700 milionů dolarů (asi 14 miliard Kč), které by se USA zavázaly vyplácet po neomezenou dobu.

Podle Trumpa dotování Grónska „Dánsko finančně velmi bolí“. „Je to pro ně velká zátěž a pro Spojené státy by to bylo strategicky velmi dobré. Jsme velkým spojencem Dánska, chráníme ho a pomáháme mu, jak můžeme,“ napsal americký prezident na twitter.

Omezení čínského vlivu

Grónsko má navíc dlouhodobě kvůli své pozici strategický význam. Spojené státy mají s Dánskem desítky let uzavřenou dohodu, která americké armádě soustředěné na základně Thule dává široké pravomoci. Nejseverněji položená americká vojenská základna leží 1200 kilometrů za polárním kruhem.

O ostrov se kromě USA v posledních letech čím dál tím více zajímá i Čína, se kterou Trump rozpoutal obchodní válku. V roce 2018 Pentagon dokonce zablokoval Čínou plánované financování tří letišť na ostrově. Vojenské manévry v arktických oblastech rovněž často dělá i Rusko.