Trump žádá ostatní státy, aby chránily ropné tankery v Hormuzském průlivu. Z útoků na lodě viní Írán

Americký prezident Donald Trump se domnívá, že Spojené státy by neměly zajišťovat bezpečnost Hormuzského průlivu bez kompenzace od států, které tuto námořní cestu pro transport ropy využívají. Napsal to v pondělí na twitteru. Nejmenovaný americký diplomat agentuře Reuters řekl, že USA sestavují spojeneckou koalici k ochraně dopravních cest v Perském zálivu, jejíž členové budou přispívat „finančně i materiálně“. Teherán/Washington 19:00 24. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Požadavek USA vůči Íránu je velmi jednoduchý: žádné jaderné zbraně a žádné další sponzorování terorismu,“ zdůraznil Trump. (ilustrační snímek) | Foto: Dan Snow/U.S. Navy | Zdroj: Reuters

Hormuzský průliv mezi Perským a Ománským zálivem je klíčovou dopravní cestou, po níž se přepravuje pětina ropy vytěžené ve světě. Nedávno tu došlo k útoku na dva ropné tankery, z něhož Bílý dům obviňuje Írán. Minulý týden nad průlivem íránská armáda sestřelila americký dron. Ozbrojenou odvetu Trump údajně kvůli neúměrným lidským obětem zastavil těsně před útokem.

„Čína dostává přes průliv 91 procent své ropy, Japonsko 62 procent a mnohé další země jsou na tom stejně. Tak proč chráníme tuto dopravní cestu pro ostatní státy (mnoho let) s nulovou kompenzací,“ napsal prezident. „Všechny tyto státy by měly chránit své lodi na této cestě, která byla vždycky nebezpečná,“ dodal.

Spojené státy v oblasti Hormuzského průlivu nemusejí být ani přítomny, „protože se právě staly (zdaleka) největším producentem energií na světě“, uvedl Trump. „Požadavek USA vůči Íránu je velmi jednoduchý: žádné jaderné zbraně a žádné další sponzorování terorismu,“ zdůraznil.

Hlídací koalice

Agentura Reuters v pondělí citovala nejmenovaného amerického diplomata, podle něhož Washington dává se svými spojenci dohromady koalici k ochraně dopravních cest v Perském zálivu. Kdo má být jejími členy, diplomat neuvedl. Koalice bude monitorovat veškerou námořní dopravu v regionu a její členové budou na projekt přispívat „finančně i materiálně“.

„Jde o preventivním odstrašení, protože Íránci do toho jdou, dělají, co potřebují, a tvrdí, že za nic nemůžou. My ale víme, čeho se dopustili,“ řekl agentuře americký zdroj. Součástí monitorovacího projektu je nasazení kamer, dalekohledů a lodí.

Írán podíl na útoku na dva ropné tankery v Hormuzském průlivu popírá. Tvrdí rovněž, že americký dron byl sestřelen v íránském vzdušném prostoru. Jak Washington, tak Teherán ale dávají najevo, že si nepřejí vyhrotit spor až do ozbrojeného konfliktu.

Agentura Reuters upozornila, že Trumpův tweet připomíná jeho výtky adresované spojencům v NATO, které vyzývá ke zvýšení příspěvku do společného aliančního rozpočtu. Prezident USA si stěžuje, že náklady spojené s obranou euroatlantického prostoru má na svých bedrech z velké části Amerika.