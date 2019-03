Boj o hraniční zeď: Trump v rozpočtu na příští rok žádá Kongres o 8,6 miliard

Americký prezident Donald Trump ve svém návrhu rozpočtu na rok 2020 požaduje 8,6 miliardy dolarů (196 miliard korun) na hraniční zeď s Mexikem. Návrh rozpočtu má Bílý dům zaslat Kongresu podle listu The New York Times v pondělí. Předznamenává to další boj o financování hraniční zdi, kterou Trump slíbil voličům v předvolební kampani a na jejíž financování zatím nezískal podporu Kongresu, napsal The Wall Street Journal.

