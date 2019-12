Den D ústavní žaloby na Trumpa: demonstrace napříč Amerikou a prezidentův twitter praská ve švech

Na to, aby kongresmani takzvaný impeachment Donalda Trumpa schválili, apelovalo otevřeným dopisem 700 historiků, profesorů práva a dalších odborníků.

Ze stejného důvodu vyrazili v předvečer hlasování demonstrovat do ulic další Američané, kteří neschvalují Trumpovo chování. Demonstrovalo se na více než 600 místech napříč celými Spojenými státy. Lidé vyšli do ulic i ve městě Olney v Marylandu, které leží asi 30 kilometrů od Washingtonu.

„Přišla jsem ukázat, že držím se svými sousedy a dalšími Američany. Je potřeba se postavit tomuhle prezidentovi, který tu funkci znehodnotil. Trump je zkorumpovaný. Jak ukazují svědectví a body obžaloby, on má víc na zřeteli Vladimira Putina než Ameriku, její lidi a ústavu. Upřímně se stydím, že je to náš prezident, on je kriminálník,“ řekla Radiožurnálu obyvatelka města Susan.

Až se historie zeptá

Mezi účastníky, kteří na demonstraci dorazili s transparenty hlásajícími hesla jako „Obžalujte a odstraňte prezidenta Donalda Trumpa!“, se pohybuje i jeden z organizátorů akce.

„Když jsem zjistil, že v našem okrese ještě není v plánu žádná demonstrace v předvečer hlasování, tak jsem se rozhodl ji uspořádat, i kdybych tu měl stát sám. Nakonec přišlo dost lidí. Hodně nás je v téhle době velmi vyděšených a bojíme se toho, co vidíme a slyšíme o naší vládě - o korupci a zneužívání moci. A nakonec je to na nás. Historie se nás jednou zeptá, co jsme udělali, abychom to zkusili zastavit,“ říká Allen Sachs, pořadatel jedné ze 600 demonstrací na podporu možného impeachmentu.

Telefonát s ukrajinským prezidentem

Hlavním důvodem impeachmentu se stal červencový telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

V září letošního roku se objevily zprávy, že v něm Trump naléhal, aby ukrajinské úřady zahájily korupční vyšetřování Huntera Bidena – syna Joea Bidena, který je považován za favorita v boji demokratických kandidátů o nominaci do prezidentských voleb v listopadu příštího roku.

Podle médií Trump pohrozil, že pokud Kyjev Bidenovu korupční kauzu neoživí, nedostane slíbenou finanční pomoc ve výši téměř 400 milionů dolarů. Podle demokratů tím prezident zneužil svého úřadu k tomu, aby v nadcházejících volbách mandát obhájil. Sám Trump pozdržení finanční injekce potvrdil, skandál ale označuje za „hon na čarodějnice“.

Hrozbě takzvaného impeachmentu čelil současný šéf Bílého domu již několikrát. Možnost ústavní žaloby byla skloňovaná především v souvislosti s ruskými zásahy do amerických prezidentských voleb v roce 2016, demokraté k historickému kroku nakonec nikdy nesáhli – především kvůli mizivé naději na jeho konečné prosazení.

K odvolání prezidenta je totiž zapotřebí dvoutřetinová většina Senátu, ten je ale v současnosti pod kontrolou republikánů. Odvolání šéfa Bílého domu je proto nepravděpodobné. Podání ústavní žaloby se však může odrazit na Trumpově předvolební kampani, proces se totiž může táhnout i několik měsíců.

Hon na čarodějnice

Den před třetím hlasováním o impeachmentu poslal Trump šéfce sněmovny Nancy Pelosivé dopis. Píše v něm, že i oběti největšího amerického honu na čarodějnice v 17. století v Salemu měly zaručeny spravedlivější proces než nyní on. Demokratům vzkázal, že ústavní žaloba je podle něj nezákonná, neopodstatněná a neplatná.

Lidé, kteří v předvečer hlasování vyšli do ulic, si to ale nemyslí. Podle Susan má impeachment smysl, i když republikány ovládaný Senát prezidenta pravděpodobně z funkce neodstraní.

„Prezident, který porušil svou přísahu tak hluboce, by měl čelit impeachmentu bez ohledu na to, jestli svou přísahu a odpovědnost dodrží Senát. Zatím nic nenaznačuje, že to tak bude, ale impeachment by měl být spuštěný bez ohledu na výsledek,“ říká.

„Nevím, jestli to politicky zafunguje, ale určitě jsem pro zkusit to. S Mitchem McConnellem coby šéfem Senátu si nedělám iluze, že ten proces bude spravedlivý, ale to není důvod ústavní žalobu neschválit. A když Trumpa neodsoudí, doufám, že ho to tak oslabí před volbami, že je prohraje,“ dodává na závěr další z demonstrantů Johnatan.

Impeachment je pravomoc Sněmovny reprezentantů Kongresu Spojených států amerických formálně obžalovat prezidenta, viceprezidenta a jiné vládní úředníky. Senát v tomto procesu vystupuje jako soud. K tomu, aby byl obžalovaný uznán vinným, je třeba souhlasu dvou třetin přítomných senátorů. Dalšími americkými prezidenty, kteří kromě Donalda Trumpa impeachmentu čelili, byli v letech 1868 Andrew Johnson a 1998 William Jefferson Clinton.