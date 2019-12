Z americké Sněmovny reprezentantů: Vyšetřování Donalda Trumpa se účastní lidé s vazbami na Česko

V jedné z hlavních rolí nové fáze vyšetřování amerického prezidenta Donalda Trumpa je bývalý americký velvyslanec v Česku Norman Eisen, právník demokratů při slyšeních u justičního výboru Sněmovny reprezentantů. Ta případ převzala a může sestavit body obžaloby prezidenta. Při prvním veřejném slyšení další fáze vyšetřování svědčili čtyři profesoři amerického ústavního práva. Od stálého zpravodaje Washington 9:25 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Sněmovně reprezentantů probíhá nová fáze vyšetřování Donalda Trumpa | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Už v prvních sekundách slyšení se do sebe demokrati a republikáni z výboru pouštějí a hádají se o procesní záležitosti. O dalším osudu Donalda Trumpa se jedná v nenápadné kancelářské budově - stranou té hlavní kongresové se světoznámou kupolí z mramoru.

Začala další fáze vyšetřování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ve Washingtonu natáčel zpravodaj Radiožurnálu Jan Kaliba

Jen co vejde veřejnost a svědci i hrozen fotografů se usadí, kamery a mikrofony začínají snímat akademickou debatu se čtyřmi profesory ústavního práva. Také mezi nimi vede jasná stranická linie, typická pro celé tohle vyšetřování.

Norman Eisen, bývalý velvyslanec v Praze, se za demokraty ptá, jestli vyšetřování nabídlo důkazy, podle kterých si prezident ústavní žalobu zaslouží. Všichni tři profesoři, které pozvali demokrati, odpovídají „ano".

Donald Trump prý zneužil úřad a pak bránil Kongresu ve vyšetřování, dokonce zaznívá, že jde o nejhorší příklad provinění v prezidentské historii Spojených států.

“” impeachment v : Na jevišti @NormEisen a v hledišti jistý B. Lauber, co @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz řekl: “Jestli tohle Trump ustojí, naše demokracie jde k čertu a já se stěhuju do země svých předků, do Česka!” a tvářil se, že to myslí vážně... pic.twitter.com/LilEBa3DuT — Jan Kaliba (@JanKaliba) December 5, 2019

Blížící se volby

Profesor Jonathan Turley vypovídá na pozvání republikánů a tvrdí, že tento případ je naopak nejslabší. Místo důkazů mají podle něj demokrati zatím jen domněnky, a tak spustit teď impeachment proti Trumpovi by byla historická chyba.

Republikán Doug Collins v narážce na blížící se volební rok hřímá, že demokraty nevedou fakta, ale hodiny a kalendář. Z několika metrů to sledují desítky Američanů, a když vyjdeme ven, čekají tam na vpuštění do sálu další.

„Bydlím nedaleko, a stejně bych to asi sledoval v televizi, tak jsem vstal, sednul do vlaku a řekl si, že bude větší zábava to poprvé vidět naživo. Sleduju to pečlivě, naše demokracie je v sázce. Myslím, že Sněmovna ho obžaluje. Jestli ho Senát vykopne, to uvidíme. Bude záležet na tom, jak moc republikáni podlehnou strachu, že nebudou znovuzvolení, pokud se postaví proti Trumpovi,“ říká Bennett Lauber, podle něhož je jde republikánům hlavně o jejich pozice a ústava je jim lhostejná.

„Moje rodina pochází od Rakovníka, a jestli tohle prezidentovi projde, tak naše demokracie půjde k čertu a já se stěhuju do Česka!“ rozčiluje se Lauber a tváří se, že to myslí vážně.

Jednání v americké Sněmovně reprezentantů | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas