Impeachment? Kroky Donalda Trumpa jsou učebnicový případ ústavního deliktu, hodnotí právník

Ještě se nestalo, aby prezident USA v jednom volebním období hned dvakrát čelil impeachmentu. Oproti první ústavní žalobě Donalda Trumpa, jejíž projednávání proběhlo před rokem, je ale tentokrát provinění dosluhujícího prezidenta poměrně jasné. „Tady je zásah do hodnot americké demokracie a spáchání ústavního deliktu poměrně nasnadě," říká pro Český rozhlas Plus odborník na srovnávací právo z Univerzity Palackého v Olomouci Maxim Tomoszek. Washington 18:32 15. ledna 2021

Podle Tomoszka jde v případě nedávných událostí v Kapitolu o učebnicový případ ústavního deliktu, kdy úřadující prezident zasahuje velmi intenzivním způsobem do fungování ostatních ústavních orgánů a organizuje ozbrojenou revoltu s cílem setrvání ve funkci. I když nebyl zvolen. „Je důležité, jak se k tomu orgány postaví,“ říká právník.

Pokud se v případě druhého Trumpova impeachmentu dospěje až k dokazování, mohl by celý proces zabrat více než měsíc. To by ale znamenalo ne zrovna příjemný start pro nového prezidenta Joea Bidena.

„Může to snížit akceschopnost Senátu – dělit pozornost a brzdit postup některých náročných jednání. Na stole je přitom celá řada problémů, které je potřeba urgentně řešit,“ upozorňuje.

Obavy z ochromení horní komory Kongresu má i bezpečnostní analytik a prorektor Vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar. „Bude to buď jen impeachment a nic jiného, nebo impeachment a pak možná něco dalšího,“ předpokládá.

Aby mohl být celý proces úspěšný, musela by třetina republikánských senátorů spolupracovat s demokratickou částí. „V tuto chvíli ale není jasné, kolik republikánských senátorů by se chtělo na impeachmentu podílet,“ připomíná Pojar.

Neočekává proto, že by se Joe Biden bezprostředně po převzetí úřadu prezidenta Spojených států amerických pouštěl do významných zahraničně-politických aktivit. „Budou to spíš jen symbolická gesta jako je znovupřipojení ke klimatickému paktu. Největší problém má teď Biden doma,“ míní.

Matyáš Zrno z Občanského institutu upozorňuje, že příklon republikánských voličů k Donaldu Trumpovi je ještě stále větší, než by se dalo očekávat. „Jako antiestablishmentový republikán si skutečně do překvapivé míry podmanil voličskou základnu republikánské strany,“ vysvětluje.

Establishment republikánů teď bude mít velké potíže, jak z této složité situace vybruslit tak, aby neztratil podporu svých voličů. „Musejí najít někoho, kdo bude takový Donald Trump, ale bez Donalda Trumpa. Někoho, kdo bude schopen oslovit takovou šíři voličů jako on,“ myslí si Zrno.