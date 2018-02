Nová jaderná doktrína Spojených států: odradit Rusko před sebemenším útokem v Evropě

Americký prezident Donald Trump přišel s novou jadernou doktrínou, která má být výrazně přísnější proti Rusku než za jeho předchůdce Baracka Obamy. Jejím cílem je – mimo jiné – odradit Rusko od toho, aby hrozilo Evropě jaderným útokem, byť omezeným. Moskva si prý musí uvědomit, že by za případnou akci zaplatila ‚nepřijatelně vysokou cenu‘. V pátek o tom informovala agentura AP. Washington 21:35 2. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spojené státy hodlají změnit svoji dosavadní obrannou strategii (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Podle dokumentu o 74 stránkách, který v pátek zveřejnilo ministerstvo obrany, Spojené státy chtějí vyrobit nové jaderné zbraně o menší síle, a to v reakci na přezbrojování Ruska. Podle agentury AFP se experti kvůli tomu obávají opětovného šíření zbraní hromadného ničení a vyššího rizika jaderného konfliktu.

Pentagon přišel s analýzou dalšího směrování jaderné politiky podle zadání, které mu dal Trump před rokem. Dospěl podle AP k závěru, že USA by měly z velké části dodržet Obamův plán modernizace jaderného arzenálu, včetně nových bombardovacích letadel, ponorek a pozemních raket.

Rovněž podpořil dodržování stávajících dohod o kontrole zbrojení, včetně nové smlouvy START, která omezuje Spojené státy a Rusko na 1550 strategických jaderných hlavic rozmístěných na maximálně 700 odpalovacích zařízeních.

Smlouva byla podepsána v Praze v roce 2010 a vstoupila v platnost v únoru 2011. Stanovené limity mají obě strany dodržovat nejpozději do pondělí 5. února. USA uvádějí, že limity dodržují od loňského srpna. K 1. září, poslednímu datu, kdy jsou k dispozici oficiální údaje, bylo Rusko pod limitem u odpalovacích letounů, ale mírně nad limitem v počtu bojových hlavic – a to na 1561.

„Moskva několikrát zopakovala svůj záměr splnit tyto limity včas a nemáme důvod se domnívat, že tomu tak nebude,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí ministerstva zahraničí USA Heather Nauertová.

Trumpova jaderná doktrína se ale rozchází s Obamovou vizí ohledně postupného snižování významu jaderných zbraní v americké obranné politice. Stejně jako Obama uvažuje Trumpova vláda o použití jaderných zbraní pouze za zcela mimořádných okolností, aniž by ale přesně definovala, co to znamená. Trump pořád sází na jejich odstrašující účinek.

Nová strategie

O nové obranné strategii Spojených států se mluvilo již v půlce ledna, kdy americký ministr obrany James Mattis oznámil, že jádrem doktríny již nebude boj s terorismem, ale vytváření protiváhy velmocenským ambicím Číny a Ruska.

Pentagon hodlá modernizovat svou jadernou triádu, kterou tvoří mezikontinentální střely, balistické rakety odpalované z ponorek a strategické bombardéry schopné shazovat jaderné bomby. Součástí plánu je i modernizace podpůrných systémů a infrastruktury pro vedení jaderné války.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov strategii USA označil za konfrontační doktrínu. „S politováním vnímáme, že místo řádného dialogu a důvěry v mezinárodní právo chtějí Spojené státy udržet své vůdcovství skrze konfrontační koncepty a strategie,“ uvedl v lednu Lavrov.