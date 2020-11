Protesty při volbách nejsou běžné, americká společnost je velmi nervózní, říká publicista Klvaňa

Souboj mezi Donaldem Trumpem a Joe Bidenem o prezidentské křeslo dál zůstává nerozhodnutý. Dílčí údaje naznačují mimořádně těsný výsledek. Podle posledních odhadů průběžných výsledků agentury AP má Joe Biden 264 hlasů volitelů, kteří ve finále o vítězství rozhodují, Donald Trump 214, vítěz potřebuje hlasů 270. O průběhu voleb mluvil na Radiožurnálu pedagog a publicista Tomáš Klvaňa z New York Univeristy Prague. Praha 13:49 5. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Demonstranti se v některých městech snaží oblikčovat střediska, kde dopočítávání hlasů dochází, ale nepředpokládám, že by to nakonec mohlo ovlivnit férovost těch voleb,“ míní publicista Tomáš Klvaňa (ilustrační foto) | Foto: Český rozhlas Plus

Bidenovy šance vzrostly, když mu projekce přisoudily vítězství v Michiganu a Wisconsinu, což jsou státy, které před čtyřmi lety ovládl Trump. Je tam tedy už teď Bidenovo vítězství jisté, když je sečteno 99 % hlasů?

Ano, to vítězství je téměř jisté. Oficiální výsledky se budou samozřejmě vyhlašovat o mnoho později, ale ty projekce jsou víceméně spolehlivé. Je jasné, že prezident Trump požádá o přepočítání například v tom Wisconsinu, to ostatně udělal už před čtyřmi lety. Ve Wisconsinu má Biden asi o 20 tisíc hlasů více, jen pro představu, když se Wisconsin přepočítával před čtyřmi lety, tak Trumpovi po přepočítání přibylo asi 130 hlasů navíc, takže tam už se nepředpokládá, že by přepočítání mohlo ještě něco změnit.

Kdy vůbec může dojít k přepočítávání hlasů? Kdy se takové žádosti vyhoví?

Vyhoví se jí ve chvíli, kdy splňuje náležitosti státního zákona. Ve Wisconsinu je to tak, že pokud je ve výsledcích rozdíl mezi dvěma kandidáty je 1 % nebo 0,5 %, teď si nejsem jist, tak k tomu přepočítávání může dojít. Myslím, že momentálně situace náležitosti splňuje. Takže pokud o to Trump požádá, a oni už dopředu řekli, že o přepočítání požádají, tak k tomu přepočítávání opravdu dojde.

Trump prohráno nemá, mluvit o Bidenově výhře je předčasné. Jaké jsou možné cesty k jeho vítězství? Číst článek

Stále se počítají hlasy také v Arizoně, tam už televizní stanice Fox News, obyčejně Trumpovi nakloněná, přisoudila vítězství Bidenovi. Ostatní média jsou ale opatrnější. Proč stále ani tam není jasný výsledek?

Není a myslím si, že je potřeba rozlišovat mezi Fox News, těmi jejich matematickými kouzelníky, tedy lidmi, kteří se zabývají matematickými přehledy. To jsou velmi seriózní lidé, velmi seriózní organizace, na rozdíl od té novinářské a komentátorské části.

Na druhou stranu i agentura AP už přisoudila Arizonu Bidenovi, proto ten výsledek je blíž 264. Ostatní média to neudělaly, mají Bidena na 253 hlasech. V Arizoně teď dochází k dopočítávání korespondenčních hlasů, situace je nesmírně těsná. Prezident Trump dotahuje a je otázkou, jestli opravdu ten malý náskok Joa Bidena dotáhne. Pořád ještě je mírným favoritem Joe Biden, ale bude to tam velmi těsné. Je tedy pravděpodobné, že se Fox News i agentura AP v tom svém odhadu možná trošku unáhlily.

Klání o americký Senát zatím jasného vítěze nemá. V Georgii rozhodne v lednu až druhé kolo Číst článek

Jak si vysvětlit, že Trump rozporuje sčítání i v Georgii, kde ale zatím vede?

Je to tak, protože naopak v Georgii dotahuje Biden na Trumpa. Zbývá tam dopočítat asi čtyři procenta hlasů. Joe Biden už je velmi těsně za Trumpem, protože se dopočítává metropolitní oblast kolem velkého města Atlanty, která je výrazně demokratická. Podle těch předpokladů se má za to, že Joe Biden by v Georgii mohl velmi těsně vyhrát. Pravděpodobně by pak došlo ke stejnému scénáři jako ve Wisconsinu, tedy k novému přepočítání celého státu.

Napjatá povolební atmosféra ve Spojených státech už vyvolala už řadu protestů v mnoha věcech, je to něco, co je v USA při volbách běžné nebo je to nový jev?

Není to běžné. Před těmi 20 lety, kdy ta situace na Floridě byla také velmi těsná, připomeňme, že Nejvyšší soud rozhodoval až po měsíci ve prospěch tehdejšího guvernéra Texasu George H.W. Bushe, tak na Floridě i tehdy docházelo k různým potyčkám a demonstracím. Letos je to horší, protože ten floridský scénář se může opakovat v některých dalších státech. Amerika je dnes daleko nervóznější. Probíhá tam hospodářská krize, rozpad hospodářství, je velká řada nezaměstnaných, do toho všeho se promítá i situace s pandemií. Takže Amerika má dnes daleko menší sociální stabilitu, než měla před 20 lety.

Pokud mluvíme o sociální stabilitě, může ta takzvaná ulice nějak ovlivnit povolební situaci, sčítání hlasů či rozhodování soudu?

Nemyslím si to, v Americe jsou soudy nezávislé. Donald Trump se snaží seč může, poměrně nečistým způsobem, do těch sčítání zasahovat, například v Arizoně usiluje o přepočítávání všech hlasů, protože tam je to těsné a teoreticky ještě vyhrát může.

V Pensylvánii, kde to vypadá, že po tom dopočtu (zbývá 11 % hlasů), by Joe Biden měl vyhrát, tak tam se zase snaží sčítání zastavit. Nemá k tomu absolutně žádné podklady, neexistují žádné důkazy, že by docházelo k podvodům.

Tohle všechno může burcovat jeho příznivce v těch ulicích. Oni se už skutečně v některých městech se snaží obklíčit střediska, kde k tomu dopočítávání dochází, ale nepředpokládám, že by to nakonec mohlo ovlivnit férovost těch voleb.