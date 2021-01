Hořce rozdělený národ, chaos i oslabení republikáni. Americká média hodnotí Trumpův konec

Když ve středu bývalý americký prezident Donald Trump odletěl od Bílého domu a zamířil do letoviska na Floridě, zanechal za sebou rozdělenou zemi, oslabenou Republikánskou stranu a poselství chaosu, jehož celý rozsah možná teprve začíná vycházet najevo. I takto hodnotila přední americká média vyústění úřadování 45. prezidenta USA. Pokud jde o Trumpa, čelí nejisté budoucnosti, Washingtonu se po něm podle některých komentářů stýskat nebude. Washington 12:54 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Donald Trump a jeho žena Melania naposledy opouští Bílý dům | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Deník The New York Times středeční netradiční předání moci mezi Trumpem a Joem Bidenem shrnul tak, že Washington si kolektivně oddechl, byť s jistou dávkou nejistoty. Trump se po bouřlivých čtyřech letech v čele USA přesunul do svého plážového sídla Mar-a-Lago, kde zahajuje život v pozici exprezidenta společně s manželkou Melanií a malou skupinou bývalých poradců z Bílého domu.

Trump v posledním projevu mluvil o zázracích, Bidena vynechal. Přečtěte si jeho proslov v angličtině Číst článek

Jeho nástupce Biden jej ve svém inauguračním projevu nejmenoval ani jednou, Trumpovo úřadování ale zcela zjevně formuje kroky nové administrativy.

„Bidenův první čin v roli prezidenta, podpis více než desítky exekutivních příkazů, byl odpovědí Trumpovi a pokusem zvrátit některá z opatření, která ztělesňují politiku bývalého prezidenta... Zatímco noví činitelé začali zaujímat posty ve vládním aparátu, připravovali se na odkrytí chaosu a problémů utajených Trumpovými činiteli, kteří s Bidenovým týmem odmítli spolupracovat,“ popisuje začátek Bidenova mandátu web Politico.

Podle agentury AP za sebou Trump zanechal poselství chaosu a zmatku a „hořce rozdělený národ“. Analýza připomíná jeho druhý impeachment, miliony nezaměstnaných a 400 000 úmrtí spojených s epidemií covidu-19, ale Trumpa si prý lidé budou pamatovat hlavně ve spojitosti s „posledním významným aktem jeho prezidentství: vyprovokováním povstání v Kapitolu, které si vyžádalo pět mrtvých“.

Lidé ve Washingtonu jásali

Ve Washingtonu, kde Trump v podzimních volbách dostal 5,4 procenta odevzdaných hlasů, lidé Trumpův odchod slavili, píše deník The Washington Post. „Lidé jásali, smáli se a mávali rukama ve vzduchu. Běžec na východ od Kapitolu vykřikl a muž na procházce s vytáhlým psem zavýskl,“ popisuje deník moment, kdy vrtulník s Trumpem přelétal nad čtvrtí Capitol Hill.

Podle New York Times panovala při následné inauguraci Bidena i přes mimořádná bezpečnostní opatření atmosféra „nadstranické lehkosti“, což mohlo a nemuselo souviset s absencí odcházející hlavy státu.

Úsměvy ukázali i někdejší Trumpovi spojenci, končící viceprezident Mike Pence a lídr republikánů v Senátu Mitch McConnell, kteří se údajně pouštěli i do přátelského hovoru s lídry demokratů.

‚Nejisté postprezidentské období‘

Republikánská strana po Trumpově odchodu z úřadu čelí složitému období. Ve volbách ztratila nejen Bílý dům, ale také většinu v Senátu, navíc ji čeká volba, zda držet Trumpem nastolený kurz „nekonzistentního populismu“, nebo se vydat jiným směrem, píše v samostatné analýze AP.

Ráznější odklon od Trumpa by přitom byl poměrně ošemetný, vzhledem k přetrvávající popularitě dosavadního prezidenta mezi republikánskými voliči.

Politická budoucnost 45. prezidenta je ovšem také značně mlhavá. Politico píše, že Trumpa na Floridě čeká „nejisté postprezidentské období“ spojené s možným trestním stíháním, žalobami a projednáváním jeho druhé ústavní žaloby v americkém Senátu.

Podle AP se Trump i přes podporu milionů věrných stoupenců zdá být bezmocnější než kdy dřív. V souvislosti s nepokoji v sídle Kongresu přišel o svůj virtuální megafon, část Republikánské strany se od něj distancovala a Senát by mu nyní mohl zakázat další kandidaturu na prezidenta. Politico podotýká, že Trump zatím ani nesestavil obhajobu pro druhou fázi procesu impeachmentu.