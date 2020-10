Proti Trumpovi brojí celoživotní republikáni. ‚Biden pro mě není negativní volbou,‘ říká jeden z nich

Před týdnem Donald Trump oznámil světu, že měl pozitivní test na koronavirus. Teď už zase vede volební kampaň, i když zatím ještě ne z terénu. Většina republikánů stojí za prezidentem, někteří se ale odmítli smířit s tím, jak si Trump jejich stranu podmanil. Vlivní republikánští odpadlíci založili organizace, které teď aktivně vystupují proti prezidentovi a chtějí přispět k jeho porážce ve volbách. Pittsburk 12:45 10. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Billboard, na kterém Dave Kitzinger hlásí svou podporu Joe Bidenovi | Zdroj: RVAT.org

Skupina konzervativců nazvaná Projekt Lincoln chrlí jedno video za druhým. Konfrontuje v nich prezidenta a jeho spojence v Kongresu a za cíl si dala porazit Trumpa i trumpismus v Americe.

„Prezidentova politika mi nepřipadá republikánská ani konzervativní. Já nevěřím v obchodní války, podporuji NATO. Nemyslím, že bychom měli ignorovat ruské ataky našich voleb. Jsou mi opravdu nepříjemné útoky na odbornost a na vědění. Asi nejvíc této vládě zazlívám, že přesvědčuje lidi, že vládnout supervelmoci není vážná věc. Ale že je to vtip, že je to tweet, volební mítink,“ řekl Českému rozhlasu před časem současný přední poradce Projektu Lincoln Tom Nichols.

Další organizace jménem Republikánští voliči proti Trumpovi pro změnu sbírá a šíří příběhy řadových republikánů, kteří vidí v prezidentovi nebezpečí a rozhodli se letos poprvé volit demokrata.

„Biden pro mě není jen negativní volbou proti Trumpovi, vyhovuje mi. Nepovažuju ho za perfektního kandidáta, nesouhlasím s ním v některých politických věcech, ale nemáme na výběr a myslím, že teď je to správný člověk ve správný čas,“ sdělil republikán, který letos bude hlasovat pro demokrata.

Dave Kitzinger - dlouholetý republikán, který v nadcházejících volbách bude volit demokratického kandidáta | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Veterán, bývalý pracovník v IT a čerstvý penzista Dave Kitzinger se dokonce tady, na jižním předměstí Pittsburghu nechal i vylepit na billboardy coby konzervativec hlasující pro Joea Bidena.

„Podstatné pro mě je, že Biden líp zvládne koronavirus, bude líp jednat s lidmi. Děsí mě, že současný prezident kašle na to, co chce Kongres, co chtějí lidi, a není, kdo by ho zastavil. Takhle se tu nevládne. Můj konzervativismus je ekonomický a zahrnuje vládu práva a dodržování Ústavy. Trump je úplným opakem mého republikánství,“ líčí Kitzinger.

Příklon k demokratům

V roce 2016 zůstal David neutrální, do kolonky prezident dopsal Johna Kasicha, kandidáta předtím poraženého v republikánských primárkách. Teď trochu lituje, že už tehdy nedal hlas demokratce Clintonové.

Veřejně mluvit o příklonu k Bidenovi, to může být podle něj pro republikány leckdy těžké.

„Zmínit to v místech, kde žijí, v rodině a mezi přáteli, to znamená hodně tlaku. Mluví se o tichých Trumpových voličích, ale já si myslím, že teď naopak bude hodně lidí hlasovat proti němu, a nikomu o tom neřeknou. Je mezi námi dost dobrých lidí, kteří v hloubi srdce vědí, co je správné teď udělat, jen to nechtějí dát najevo. A já tomu rozumím,“ sděluje Kitzinger.

Dave Kitzinger říká, že by to asi stejně udělal, ale bylo by pro něj mnohem složitější volit letos poprvé v životě demokrata, pokud by prezidentskou nominaci získal někdo z levicového křídla strany.

Teď věří průzkumům, které jsou pro Trumpa velmi nepříznivé. Shodují se prý s tím, co pozoruje kolem sebe na předměstí Pittsburghu, což je typologicky oblast, kde se volby mohou rozhodovat.

„Myslím, že demokrati tu dostanou ještě víc hlasů než předloni při volbách do Kongresu. Lidi už to prostě unavuje. Předměstské mámy už nebaví vypínat pořád televizi, aby děti náhodou neslyšely, co říká prezident. Nás z předměstí Trump zkouší strašit, mimo jiné v podstatě říká, ať ho volíme, jinak že se sem nastěhují černoši. Někde to může fungovat. Ale mně je to fakt jedno a lidi, co znám, to spíš může ještě víc povzbudit, ať volí proti němu. Nepovažuju to za funkční strategii,“ míní tři a půl týdne před koncem prezidentských voleb celoživotní republikán hlasující tentokrát pro demokrata Bidena.