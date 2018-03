Povolání: Donald Trump. 'Prezidenta USA paroduje každý, má to ale svá pravidla,' vysvětluje imitátor

Donald Trump sliboval, že když ho lidé zvolí americkým prezidentem, vytvoří nové pracovní příležitosti. Zřejmě ale neměl na mysli právě tyto. Už v době kampaně se objevily desítky jeho imitátorů a „žně“ pokračují i po volbách, což někteří z nich sami nečekali. Proč je Donald Trump pro imitátory tak výjimečný? Odpověď Radiožurnál zjišťoval přímo ve Spojených státech. Washington 16:28 9. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít John Di Domenico je s postavou Donalda Trumpa tolik spjatý, že se občas zapomene a začne mluvit prezidentovým hlasem, i když už představení skončilo. | Foto: repro YouTube, John Di Domenico

John Di Domenico je s postavou Donalda Trumpa spjatý tolik, že se občas zapomene a začne mluvit prezidentovým hlasem, i když už představení skončilo.

Když se po něm neodlíčí, stává se mu, že se ho lidi na ulici leknou. Vystupuje jak před živým publikem, tak ve filmech i v předních televizích, dabuje, loni vyhrál mezinárodní soutěž imitátorů Donalda Trumpa a v přestrojení za šéfa Bílého domu točil i reklamu vysílanou při letošním Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor Jana Kalibiy s předním imitátorem Donalda Trumpa Johnem Di Domenicem

Sám Trumpa imituje už čtrnáct let, jiné postavy i déle, ale takové šílenství jako se současným prezidentem prý ve svém oboru ještě nezažil.

„Protože když se podíváte na někoho tak rezervovaného, jako je Obama, není to taková zábava. Samozřejmě i on měl imitátory, ale Trumpa dělá prostě každý. Nikdy jsem nic takového ještě neviděl,“ řekl Domenico Radiožurnálu.

„John Oliver ve své show propojil Trumpovy imitátory z celého světa, imitují ho opravdu všude. Nepamatuju si, že by to tak bylo s Bushem, Obamou, Clintonem... Přitom Clinton, toho bylo taky velmi snadné parodovat.“

Trumpův specifický slovník

John Di Domenico jako uznávaná špička oboru nouzí o zakázky rozhodně netrpí, Trumpovo prezidentství je pro něj zlatý důl. A také každodenní dřina.

„Imitovat Trumpa má svá pravidla. Tak je to s každým. On třeba používá velmi specifický slovník,“ dodává s tím, že Donald Trump je vždy nejlepší, ví toho nejvíc a tweetuje bláznivé věci, takže je ke karikování ideální.

„Včetně fyzického vzhledu a detailů - jako když si při zatmění Slunce sundá brýle a podívá se přímo do ohniska. Tryská to z něho, takže je vlastně pro každého snadné snažit se ho napodobit. Navíc střídá jen dva druhy oblečení. A těch hlasových triků!“

Po imitátorech Baracka Obamy prý byla větší mezinárodní poptávka, u Trumpa jde spíš o americké šílenství, na které zareagovali i ti, kteří se imitování nikdy předtím nevěnovali.

„Nejde o přímou konkurenci, děláme to každý trochu jinak. Já v tom mám dlouhou praxi, to je jeden z důvodů, proč si mě lidé a firmy najímají. Taky zním jako Trump a snažím se vypadat jako on. Sice mu vůbec nejsem podobný, ale dávám si make-up, paruku a mám pružný obličej. Ale taky píšu v Trumpově stylu a dělám i jiné charaktery,“ popisuje imitátor.

„Ti nejlepší, co se snaží parodovat Donalda Trumpa, jsou často zároveň dobří komici, textaři a improvizátoři. Proto se mezi nejlepší dostalo jen málo z těch, kteří začali s imitováním Trumpa v posledních letech.“

Povolani: Donald Trump. Proc je tak vdecnym objektem a jak zmenil svet imitatoru-s @Johnnyd23, vitezem souteze o nej imitatora DT, ktery ho paroduje uz od 2004-dnes a v nedeli v ZZZ @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/Fm1UqY0xYx — Jan Kaliba (@JanKaliba) March 9, 2018