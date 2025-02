Trump jednal s jordánským králem. Chtěl ho přesvědčit o plánu na vysídlení Palestinců

Hlavním tématem úterního jednání Donalda Trumpa s jordánským králem Abdalláhem II. byla situace v Pásmu Gazy. Šlo o první setkání jakéhokoliv lídra muslimských blízkovýchodních zemí s novým americkým prezidentem v Bílém domě. Minulý týden Trump vyslovil myšlenku přemístit obyvatele Pásma Gazy do okolních zemí. Jordánsko má být jednou z nich. Od stálého zpravodaje Washington 10:27 12. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jordánského krále Abdalláha II. | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Donald Trump chtěl přesvědčit jordánského krále k přijetí plánu k vysídlení Palestinců z Pásma Gazy. Snažil se o to ale v rozhovoru mezi čtyřma očima, ne přímo v Oválné pracovně před televizními kamerami.

Sám ustoupil od pondělní hrozby, že by Egyptu a Jordánsku v případě neochoty přijmout Palestince zastavily Spojené státy finanční pomoc. Zopakoval, že „žít v Gaze, to je něco jako žít v pekle“.

Trump pak zpřesnil svůj plán, co tedy s Pásmem Gazy. Řekl, že Spojené státy ho nechtějí koupit, ale že tam chtějí být, že chtějí Pásmo Gazy kontrolovat, postavit tam infrastrukturu, hotely, udělat z Pásma Gazy jakousi riviéru Blízkého východu.

Krále Abdalláha II., zdá se nepřesvědčil, protože ten cestou z Bílého domu do Kapitolu napsal na síť X, že Jordánsko je proti přesídlování Palestinců z jejich domova v Pásmu Gazy a že to je jednotné stanovisko arabských zemí.

Přímo před Trumpem to nezmínil, k otázkám se stavěl docela vyhýbavě, ale z mimiky bylo docela jasné, že tím plánem nadšený rozhodně není. Řekl, že chce také mluvit s prezidentem Egypta Abdalem Fattáhem Sísím. Právě Egypt se pode tamního ministerstva zahraničí chystá předložit „komplexní návrh“ na poválečnou obnovu Pásma Gazy a zároveň zajistit, že Palestinci zůstanou ve své zemi.

‚Hudba pro mé uši‘

Abdalláh II. ale přímo v Oválné pracovně udělal vstřícné gesto. Oznámil, že Jordánsko přijme 2000 dětí z Pásma Gazy. Půjde o děti s nádorovými onemocněními nebo s jinými vážnými zdravotními problémy.

„To, co jste právě řekl o dvou tisících dětech, je fantastické, nádherné, hudba pro mé uši,“ reagoval Trump. Věří, že jednání budou pokračovat a že na 99,9 procent se do toho zapojí i Egypt.

Znamená to, že přesvědčování Jordánska a Egypta k přijetí většiny Palestinců z Pásma Gazy zdaleka neskončilo. V současnosti jsou na území Jordánska přibližně dva miliony palestinských uprchlíků. Jak Jordánsko, tak Egypt se obávají bezpečnostních rizik při přílivu většího množství běženců z jiné země.

Trumpův plán také podle jordánského ministra zahraničí podkopává ideu existence dvou států, tedy Izraele a Palestiny.

Trump o Hamásu

Trump prohlásil, že pokud Hamás do sobotního poledne nepropustí další rukojmí, tak že „se otevřou brány pekel“. Není jasné, co by to mělo znamenat. Při schůzce s jordánským králem sdělil, že nevěří, že Hamás dodrží podmínky příměří a rukojmí propustí.

Řekl, že teroristé z Hamásu si chtějí hrát na tvrdé chlapy, takže se ukáže, jak tvrdí doopravdy jsou. Opět není jasné, co to má znamenat a jaká bude reakce na pozastavení procesu předávání rukojmí Hamásem.

Je to podobné jako kolem možného vztahu Spojených států k Pásmu Gazy. Pokud tedy nechtějí vlastnit to území, ale jenom tam být, tak co to znamená? Jestli to bude nějaká okupace, protektorát, nebo pronajmutí si toho území podobně, jako je to v případě základny Guantánamo na Kubě.

Dokonce i mluvčí Bílého domu Karoline Levittová nebo ministr zahraničí Marco Rubio museli mírnit prvotní slova Donalda Trumpa o přesídlení Palestinců. Říkali, že je to dočasné, než se tam všechno opraví v Gaze, takže to, co říká Donald Trump, se ne vždy musí brát hned úplně doslova.