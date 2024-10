Trump, nebo Harrisová? Spory o to, koho volit, rozdělují v Americe rodiny

Do hlavního hlasovacího dne amerických prezidentských a kongresových voleb zbývají už jen dny. V úterý 5. listopadu se začnou hlasy sčítat. Předpokládá se, že výsledek bude velmi těsný. Společnost Spojených států je totiž vnitřně silně rozpolcená. Názorové rozdíly jsou i uvnitř rodin. Příbuzní spolu raději o politice vůbec nemluví, aby diskuse nepřerostla v hádku. Příběhy dvou sourozeneckých dvojic tvoří závěrečný díl seriálu k americkým volbám. Od stálého zpravodaje Washington 10:34 27. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři Klimeshovi | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Bratři Michael a Stephen Klimeshovi žijí v severní Iowě ve Spilville, obci s 370 obyvateli. Jejich domy stojí od sebe asi 200 metrů. O politice se nechtějí bavit jeden před druhým.

Rozpolcená americká společnost. Rodiny se dohadují, zda volit Trumpa, nebo Harrisovou. Natáčel zpravodaj Pavel Novák

Stephen Klimesh podporuje Donalda Trumpa. Vede ho k tomu hodnocení jeho práce ve volebním období v letech 2016 až 2020. Staral se podle něj o to, co země potřebovala. Snažil se ji pozdvihnout na vyšší úroveň.

Měl také prý pod kontrolou situaci na jižní hranici a také inflace byla nízká. A také za něj nebyl problém s imigranty, který je dnes.

Malá obec Spilville samozřejmě nemá podle Stephena problém s migranty, ale slyšel, jak se s nimi potýkají ve velkých městech. Jak tam vzrostla kriminalita a jak velká je to zátěž pro školství nebo zdravotnická zařízení. Otázce, jestli věří tomu, že migranti v Ohiu jedí psy a kočky místních obyvatel, se vyhnul.

Stephen Klimesh podporuje Donalda Trumpa | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Bránil ale Trumpův názor, že by o podmínkách provádění interrupcí neměla rozhodovat federace, ale každý stát samostatně. Je ale pro to, aby z případných zákazů umělého přerušení těhotenství existovaly výjimky pro případy početí v důsledku znásilnění nebo incestu a když je ohroženo zdraví a život matky. V některých amerických státech se totiž ani v těchto případech interrupce nedovolují.

Také Stephenův bratr Michael má v úmyslu hlasovat pro Donalda Trumpa | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Také Stephenův bratr Michael má v úmyslu hlasovat pro Donalda Trumpa. Ne ale proto, že by ho obdivoval. Bojí se, že Kamala Harrisová a kandidát na viceprezidenta Tim Walz mají nakročeno k socialismu. Trump je pro něj větší zárukou tržní ekonomiky a konzervativních hodnot.

Jenže také vidí Trumpovo hrubé až sprosté vystupování a podle něj by mu vůbec neškodilo, kdyby svou rétoriku zmírnil.

Oba kandidáti mají některé stránky, které mu vyhovují a něco mu na nich zas vadí. Je takzvaným nevyhraněným voličem, který se rozhoduje, komu dát svůj hlas. Před bratrem o tom ale nechce mluvit.

„Můj bratr si myslí, že jsem proti Trumpovi. Bez ohledu na to, jak se ho snažím přesvědčit, že jsem ve skutečnosti jen nezávislý,“ vysvětluje Michael. „Někdy se dostaneme do takových, jak to říct, slovních potyček. Ale abychom spolu mohli normálně mluvit, raději se o tom nebavíme,“ dodává.

Na otázku, jestli se ale s bratrem Stephenem mají přesto rádi, Michael říká: „Odpověď zní ANO. A kdyby něco potřeboval, přijdu. Jako onehdá, když dostal infarkt. Byl jsem u něj dřív, než mi o tom stačil poslat zprávu.“

‚Jsme bratři‘

Jsme o skoro 1000 km dál na jih ve Virginii. Bratry Nica a Cubu spojuje vášeň k motorkám Harley Davidson. Jeden je elektrikář, druhý šéfuje na benzinové pumpě. V listopadu budou ale každý hlasovat pro jiného kandidáta.

„Už jsem ti řekl, že tě mám rád. Vždycky budu žít pro tebe. Položil bych za tebe život, ale v politice se vůbec neshodneme,“ říká Nico. „Ne, to teda neshodneme,“ souhlasí Cuba.

„Nemůžeme dovolit, aby naše země upadla do totalitní diktatury. Musíme zajistit, že se bude naslouchat hlasu všech. Že nebudou mít slovo jen ti, kteří s Trumpem souhlasí,“ vysvětluje svůj pohled Nico.

„Když on tu byl, byla na tom naše ekonomika mnohem líp. Od té doby se nám tu nic nezlepšilo. On nemá žádné vazby na nikoho. Je sám za sebe, a proto chce pro Ameriku to nejlepší,“ shrnuje své argumenty Cuba.

Bratry Nica a Cubu spojuje vášeň k motorkám Harley Davidson | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Ale vždyť je napojený na Putina. Taky už nejmíň třikrát zbankrotoval. Všechna jeho casina musela zavřít. Hotely také. Nechceme mít v čele losera a někoho, kdo je napojený na diktátory. Potřebujeme někoho oddaného americkému lidu a nikomu jinému,“ odporuje Nico.

Cuba s tím nesouhlasí. „Když byl u moci, nebyly žádné války. Byl to jediný prezident, který se sešel s Kim Čong-unem. Nikdo před ním to neudělal. Nebyla žádná válka. A teď všichni křičí: jé, když bude zvolený, bude třetí světová válka. A kolik válek máme teď, co?“

Oba bratři spolu bydlí. „I když se v politických názorech rozcházíme, je to stále můj bratr. A já bych za něj dal svůj život, nebo on by položil svůj život za mne. Takže koneckonců naše politické rozepře nic neznamenají, protože jsme bratři a jsme tu, abychom se starali jeden o druhého,“ podotýká Nico.

Sraz motorkářů ve Virginii | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Rozdíly v politických názorech jsou v americké společnosti i uvnitř rodin hluboké. Můžeme ale doufat, že jako v těchto dvou případech snad nakonec zvítězí vlídnost a dobro nad hádkami o politice.