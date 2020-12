Jediná náplast na Trumpovu porážku je jeho vidina kandidatury v roce 2024, říká politolog Lepš

Joe Biden vyzval Donalda Trumpa, aby uznal porážku v prezidentských volbách. Poté, co ho sbor volitelů zvolil 46. prezidentem Spojených států amerických. Skončila hra úřadujícího prezidenta o zpochybnění výsledku voleb? Jak probíhá předání administrativy? Kdo zasedne v nové vládě? Co můžeme očekávat od nového prezidenta nejen v zahraniční politice? Praha 20:15 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je zvykem, že odstupující hlava státu nástupci poskytuje veškerou součinnost, zvláště při předávání administrativy. To se teď ale pravděpodobně nestane | Zdroj: Fotobanka Profimedia (5012640)

„Šance, že by mohl být výsledek voleb ještě nějak korigován, a Joe Biden se nestal prezidentem, je naprosto nepravděpodobná,“ soudí host Interview Plus politolog Jakub Lepš z New York University of Prague.

Můžeme ale čekat, že se najdou republikánští senátoři, kteří i tak výrok volitelů zpochybní. „Někteří se k tomu údajně chystají, ale je tam mizivá šance na úspěch. Teď se hraje o to, jakou pozici bude mít v republikánské straně mít Donald Trump. A taky ti, kteří při něm stojí,“ míní politolog.

„Řada republikánů se do budoucna bojí, že by jim Trump mohl v primárkách zavařit. Mohl by financovat a podporovat nějaké jejich vyzyvatele v rámci strany. Je taky známý tím, že velmi dává pozor na to, kdo je mu loajální, a kdo ne.“

Trump chce znovu kandidovat

Politolog pak u stále ještě současného prezidenta vidí ambici znovu kandidovat, a to za čtyři roky. „Celý život byl vychováván tak, že hlavní hodnotou je vítězství. Teď, v roce 2020, ale zažil naprosto hořkou porážku, ze které, jak vidíme, se není schopen vzpamatovat a nadále Bidenovo vítězství neuznává.“

Jako jedinou náplast pak vidí návrat do Bílého domu v roce 2024. „Pokud tyto své plány bude udržovat na živu, tak je to pro republikány problém. Protože kdokoliv z potenciálních republikánských kandidátů pak bude v Trumpových očích za zrádce.“

Lepš tak očekává, že si bude připravovat půdu. „Takže bude v médiích, na Twitteru, bude aktivní a problém to bude více pro republikány.“

Symbolické předání „žezla“?

Joe Biden a jeho tým teď připravují nominanty na různé pozice nové federální vlády. „Všechna místa na ministerstvech musí schvalovat Senát, a celkem je jich asi 300. Základní úkol Bidena je tak teď připravit kandidáty a doufat, aby prošli.“

Nastupující prezident už naznačil, že postaví velmi barevný kabinet se silným zastoupením žen a menšin, což výběr komplikuje.

Je zvykem, že odstupující hlava státu nástupci poskytuje veškerou součinnost, zvláště při předávání administrativy. „Často se mezi nimi paradoxně vytvoří blízký vztah, protože zjistí, že jsou na stejné lodi, v pozici někoho úplně na špici Spojených států, s čímž je spojen stres a zodpovědnost.“ Tentokrát je to ale podle Lepše jinak.

Biden Evropu šetřit nebude

„Je zjevné, že Trump postupoval v zahraniční politice USA velmi neortodoxně. Přistupoval k tomu hodně jako byznysmen, který je ochotný vyjednávat, což jsme i viděli v jeho přístupu k Severní Koreji.“ U Bidena ale nikdo žádnou revoluci v zahraniční politice nečeká.

„Biden bude nepochybně mluvit diplomatičtějším a slušnějším jazykem. Evropa by ale měla zapomenout na to, že nám USA bude vycházet vstříc.“ Jakub Lepš, politolog

„V úvahu přichází naprostý návrat k typu americké zahraniční politiky jakou USA vedly od roku 1945 – důraz na demokracii, volný obchod a vztahy se spojenci nebo ochota zapojovat americké vojenské síly do konfliktů,“ vyjmenovává politolog s tím, že takový je Biden už dlouhodobě.

Taky se desítky let aktivně zapojoval do americké zahraniční politiky, a to jak v Senátu, tak administrativě Baracka Obamy.

Třetí možnou cestou, kterou se hlava USA taky může vydat, je cesta reformy. „Ukazuje se, že americká střední třída netěží z volného obchodu tak jako v minulosti. Je třeba udělat obrat. Z toho může plynout i obrat vůči Evropě, například v oblasti obchodní politiky,“ spekuluje Lepš.

„Biden bude nepochybně mluvit diplomatičtějším a slušnějším jazykem než Trump, ale jako Evropa bychom měli zapomenout na to, že teď se nám bude dařit dobře a USA nám budou vycházet vstříc.“

„Ale hlavním úkolem je boj proti koronaviru. Biden sám řekl, že není možné zachraňovat americkou ekonomiku bez toho, abychom vyřešili koronavirovu krizi. Oznámil, že požádá Američany, aby nosili roušky, bude se distribuovat vakcína a tomu on na úvod podřídí úplně vše,“ shrnuje Jakub Lepš.