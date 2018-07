Chci znovu kandidovat na prezidenta, potvrdil Trump při návštěvě Británie. Rivala prý nemá

Donald Trump chce za dva roky obhajovat post prezidenta Spojených států. Prohlásil to v rozhovoru se známým britským televizním moderátorem Piersem Morganem. Rozhovor, který Trump poskytl v pátek během své návštěvy Británie, zveřejnil v neděli britský bulvární list The Mail on Sunday Londýn 6:40 15. 7. 2018 (Aktualizováno: 7:53 15. 7. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Na otázku, zda plánuje kandidaturu v následujících prezidentských volbách v roce 2020, odpověděl: „Mám to plně v úmyslu. Zdá se, že si to všichni přejí.“

Trump byl na audienci u královny Alžběty. V Londýně proti němu mezitím protestovaly tisíce lidí Číst článek

Kromě toho, že se americký prezident vyjádřil jasně o své kandidatuře, dodal také, že nezná žádného politika z konkureční Demokratické strany, který by ho mohl porazit.„Nevidím nikoho takového. Znám je všechny a nikoho takového nevidím,“ prohlásil prezident.

Trump se na nový předvolební boj připravuje prakticky od svého zvolení před rokem a půl. Na kampaň shromáždil v přepočtu už téměř půl miliardu korun. V únoru to potvrdil Trumpův volební štáb.

Prezident si údajně taky už vybral šéfa volebního týmu, který mu má pomoci zajistit setrvání v Bílém domě až do roku 2024.

Tým má vést politický stratég a počítačový expert Brad Parscale. Ten byl klíčovým podporovatelem Trumpa už při jeho kampani v roce 2016.

'Královna se mi moc líbila'

V rozhovoru se Trump vyjádřil také ke svému pátečnímu setkání s britskou královnou Alžbětou II. na hradě Windsor. „Je to neuvěřitelná žena, je tak bystrá a krásná, a když říkám krásná, myslím tím uvnitř i navenek,“ ocenil americký prezident dvaadevadesátiletou britskou panovnici. Podle Trumpa se rozhovor týkal i brexitu, o němž královna prohlásila, že to je velmi složitý problém.

O podrobnostech debaty s královnou hovořit nechtěl, uvedl ale, že to byl pohodový rozhovor. Na dotaz, zda si myslí, že panovnici padl do oka, odpověděl, že za ni nechce mluvit. „Ale řeknu vám, že ona se mi líbila. To obvykle pomáhá. A mně se líbila moc,“ dodal.

Pozoruhodné porušení protokolu, všímají si politici i deníky Trumpových útoků na Mayovou Číst článek

O Kim Čong-unovi

Trump ovšem v rozhovoru chválil i severokorejského vůdce Kim Čong-una, s nímž se nedávno sešel na summitu v Singapuru. „Skvěle si s ním rozumím. Je velmi chytrý, je to úžasná osobnost, je vtipný i drsný a je to dobrý vyjednávač,“ řekl Trump.

Na otázku, zda Kim není spíš „bezcitný diktátor“, Trump odpověděl: „To jistě je, je bezcitný, ale takoví jsou i další.“

O nejvyšším soudu

Trump se krátce zmínil také o Brettu Kavanaughovi, kterého vybral jako kandidáta na uvolněné místo soudce nejvyššího soudu Spojených států.

Kavanaughovy konzervativní názory vyvolávají u demokratů, ale také u organizací a lidí podporující plánované rodičovství, obavy, že by mohl přispět k postavení potratů mimo zákon.

V této citlivé otázce zatím v USA platí precedenční rozhodnutí z kauzy Roeová versus Wade z roku 1973, které interrupce de facto legalizovalo.

„Myslím, že ho (Senát USA do funkce) potvrdí a že někdy ve vzdálené budoucnosti by se mohlo hlasovat,“ řekl Trump ke schvalovacímu procesu nového soudce nejvyššího soudu USA a k problematice potratů. „Je také dost možné, že žádné hlasování nebude. Uvidíme, co se stane,“ dodal.