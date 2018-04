Trump: Zvažujeme tři nebo čtyři termíny a pět míst. Možná ale schůzka s Kimem vůbec nebude

Americký prezident Donald Trump zvažuje tři nebo čtyři termíny pro chystané vrcholné setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Také ohledně místa summitu zvažuje pět možností. Trump zároveň ale ve čtvrtečním televizním rozhovoru upozornil, že není stále jasné, zda se s Kimem vůbec sejde. Washington 15:49 26. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Zdroj: Reuters

„Mohlo by se stát, že bych rychle odešel. S respektem, ale mohlo by se to stát. Možná že se schůzka vůbec neuskuteční. Kdoví. Ale právě teď vám mohu říci, že se (Severokorejci) chtějí setkat,“ řekl Trump v rozhovoru pro americkou zpravodajskou stanici Fox News.

Trump již dříve řekl, že se setkání odehraje koncem května či počátkem června. Agentura Bloomberg před týdnem spekulovala, že by se summit mohl uskutečnit v některém z devíti měst včetně Prahy. Za další možná místa summitu označila agentura Oslo, Helsinky, Stockholm, Ženevu, Varšavu, Ulánbátar, Bangkok a Singapur.

V úvahu prý naopak nepřicházejí Peking, Pchjongjang, Soul nebo Pchanmundžom, který leží na hranici mezi Severní a Jižní Koreou. V Pchanmundžomu se naopak v pátek sejde Kim čong-un s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem.

Trump v dubnu řekl, že si od schůzky s Kim Čong-unem slibuje úspěch, který zajistí bezpečnost, mír a prosperitu na Korejském poloostrově zbaveném jaderných zbraní.