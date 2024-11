Trump chce opět odstoupit od Pařížské dohody o klimatu. Dekret už je připravený, píše americký deník

Trumpův tým připravující předání moci má kromě toho připravené i další dekrety, které zmenší některých národních památek, což by mělo umožnit těžbu na některých místech, kde to dosud nebylo možné, píše The New York Times.

Dále se očekává, že Trump ukončí přerušení povolování nových vývozů zkapalněného zemního plynu (LNG) a zruší výjimku, která Kalifornii a některým dalším státům umožňuje mít přísnější normy ohledně znečištění ovzduší.

Od Pařížské dohody o klimatu republikán Trump odstoupil již během svého prvního funkčního období. Poté, co jej v úřadu vystřídal demokrat Joe Biden, vydal exekutivní příkaz, podle nějž se USA k dohodě opět připojily. Cílem dohody z roku 2015 je udržet oteplování planety pod hranicí 1,5 stupně Celsia a společně postupovat proti změně klimatu.