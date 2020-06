Kontroverzní kniha o Trumpovi může vyjít, newyorský soud odmítl stížnost prezidentova bratra

Newyorský soudce se ve čtvrtek odmítl zabývat žádostí bratra prezidenta Donalda Trumpa o zastavení vydání knihy prezidentovy neteře Mary. Dílo je podle dostupných informací k Trumpovi značně kritické. Soudce Judge Kelly řekl, že nemá pravomoc se k případu vyjádřit, informovala agentura AP. Washington 23:49 25. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump během proslovu v Kongresu | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Mary Trumpová je dcerou prezidentova již zesnulého staršího bratra Freda Trumpa juniora. Kniha nese název „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man“ (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě).

Podle internetového popisku dílo odhaluje „traumata, ničivé vztahy a tragickou kombinaci zanedbávání a zneužívání“ v Trumpově rodině.

Kniha má vyjít 28. června a cílem žádosti Roberta Trumpa, prezidentova bratra, bylo zajistit si soudní příkaz, který by vydavatelskému domu Simon & Schuster zakázal její zveřejnění. Podle Roberta totiž Mary podepsala před několika desetiletími při dědickém řízení dohodu, která jí mimo jiné zavazuje k mlčenlivosti ohledně vyjednávání a vztahů s příbuznými. Dohoda se týkala pozůstalosti po Fredu Trumpovi staršímu, prezidentově otci.

Právník Mary Trumpové rozhodnutí soudu do aféry nezasahovat uvítal. „Doufáme, že toto rozhodnutí záležitost ukončí. Demokracii prospívá volné šíření myšlenek a tento soud, ani žádný jiný, nemají pravomoc porušovat ústavu tím, že by dopředu bránil základnímu politickému vyjádření,“ poznamenal. Bílý dům zatím věc nekomentoval.