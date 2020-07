Kniha Trumpovy neteře zatím nevyjde, rozhodl soud. Její právník to označil za porušení svobody slova

Soudce v New Yorku v úterý dočasně zablokoval vydání kriticky naladěné knihy o prezidentovi Donaldu Trumpovi z pera jeho neteře Mary Trumpové. Soud tak vyhověl stížnosti Trumpova mladšího bratra Roberta, podle nějž Mary sepsáním knihy porušila smlouvu o mlčenlivosti, kterou podepsala při dědickém řízení o pozůstalosti po prezidentově otci Fredu Trumpovi, napsal server televize CNN. Washington 13:41 1. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

„Robert Trump je velice spokojený se soudním příkazem newyorského nejvyššího soudu směřujícím proti Mary Trumpové a (nakladatelství) Simon & Schuster,“ uvedl ve vyjádření právník prezidentova bratra Charles Harder. Dodal, že bude v kauze pokračovat, dokud nedosáhne trvalého zákazu vydání díla.

„Okamžitě se odvoláme,“ řekl právní zástupce Trumpové Ted Boutrous, podle nějž rozhodnutí soudu nepochybně porušuje práva plynoucí z prvního dodatku ústavy, který garantuje svobodu slova a vyjadřování. „Tato kniha, která pojednává o důležitých veřejných záležitostech o nynějším prezidentovi v roce, kdy se konají volby, by neměla být blokována ani jediný den,“ dodal právník.

Šéf nakladatelského domu Simon & Schuster ve vyjádření uvedl, že rozhodnutí knihu nevydat by jeho společnosti způsobilo značné ekonomické ztráty. Sdělil také, že už existuje zhruba 75 000 kopií díla, přičemž nakladatelství už některé výtisky rozeslalo do knihkupectví a prodejcům knih na internetu a nemá je už pod kontrolou.

Mary Trumpová je dcerou prezidentova již zesnulého staršího bratra Freda Trumpa juniora. Sporná kniha nese název „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man“ (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě). Podle internetového popisku dílo odhaluje „traumata, ničivé vztahy a tragickou kombinaci zanedbávání a zneužívání“ v Trumpově rodině. Vyjít měla původně 28. července a už teď je čtvrtou nejprodávanější knihou v americkém internetovém obchodě Amazon.

O samotném obsahu knihy zatím není k dispozici mnoho informací, americká média ale očekávají, že pětapadesátiletá autorka mimo jiné odhalí, že byla hlavním zdrojem reportérů listu The New York Times, kteří předloni popsali „podezřelé daňové praktiky“ jejího strýce. Za tyto investigativní reportáže pak novináři obdrželi prestižní Pulitzerovu cenu.

Robert Trump se snažil dosáhnout zablokování vydání knihy již u soudu v newyorské čtvrti Queens, ten ale minulý týden odmítl jeho žádosti vyhovět s tím, že je to mimo jeho pravomoc.

Trumpova administrativa se nedávno neúspěšně snažila u soudů domoci zastavení publikace memoárů někdejšího prezidentova poradce Johna Boltona, které jsou vůči prezidentovi také značně kritické. Bílý dům argumentoval tím, že dílo obsahuje utajované informace a jeho zveřejnění proto ohrožuje národní bezpečnost. Soud ale tehdy žádosti nevyhověl, z části také kvůli tomu, že kniha už byla distribuována do obchodů a řada médií obdržela recenzní výtisky a zveřejnila některé úryvky.