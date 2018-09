‚Neschopný prezident a chaos.‘ Anonymní komentář v New York Times popisuje chod Bílého domu

Ve Washingtonu se máloco utají, platí za vlády Donalda Trumpa, a v noci na čtvrtek byl únik informací z Bílého domu obzvlášť třaskavý, stejně jako prezidentova odmítavá reakce. New York Times zveřejnily velmi zřídka vídaný typ komentáře. Je totiž nepodepsaný, pod příslibem anonymity ho pro tradiční deník napsal vysoký úředník Trumpovy administrativy. A pro prezidenta to není pěkné čtení. Od stálého zpravodaje Washington 6:54 6. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Jsem součástí odboje uvnitř Trumpovy iniciativy." Komentář v americkém deníku New York Times. | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Repro The New York Times

Oválnou pracovnu líčí autor jako místo chaosu, kde sedí neschopný prezident, kterému se lidé z jeho okolí snaží mařit jeho úmysly, aby Americe a jejím demokratickým institucím napáchal co nejméně škod.

Donalda Trumpa charakterizuje jako bezohledného, nevypočitatelného, zbrklého či konfliktního. Prezidentova reakce byla bleskurychlá.

„New York Times selhávají. Myslím, že kdybych tu nebyl, tak by ty noviny už ani neexistovaly. Takže pokud New York Times mají anonymní komentář - věřili byste tomu? Anonymní! To znamená zbabělý. Zbabělý komentář - tak to je znamení, že děláme skvělou práci,“ prohlásil Trump za hlasitého smíchu a potlesku nastoupených zaměstnanců Bílého domu.

Jedním z nich byl možná i autor textu, který nechtěl zveřejnit své jméno z obav o svou práci. Newyorský deník jeho identitu údajně zná a jeho nepodepsané věty otiskl s odůvodněním, že jen za těchto podmínek bylo možné přinést důležitý pohled na dění v Bílém domě. Svým čtenářům také nabízí možnost pokládat ohledně vzniku komentáře dotazy.

„Nikdo neudělal to, co dokázala tato administrativa. A souhlasím, že naše agenda se liší, není to agenda otevřených hranic, lidí zaplavujících naši zemi, pohromy a zločinu pro naši zemi,“ reagoval Trump svou vlastní perspektivou práce současné administrativy.

Kniha Boba Woodworda

Komentář New York Times se objevuje ve stejné chvíli jako podobně vyznívající kniha investigativního novináře Boba Woodworda, který kdysi stál za odhalením aféry Watergate a rezignací prezidenta Nixona.

Woodword na základě rozhovorů se zaměstnanci Bílého domu píše například o tom, jak ministr obrany James Mattis rozmlouval Trumpův návrh spáchat atentát na syrského prezidenta Bašára Asada nebo že personál Bílého domu ve snaze zabránit některým rozhodnutím potají krade dokumenty z Trumpova stolu.

Sotva to Trump nebo právě i Mattis označili za výmysly, objevuje se podobně laděný komentář New York Times. Jeho autor podle svých slov chce, aby současná vláda byla co nejúspěšnější, a vymezuje se vůči populární levicové kritice Donalda Trumpa.

Ale zmiňuje i 25. dodatek Ústavy. Ten umožňuje zbavit prezidenta funkce pro nezpůsobilost ji vykonávat.