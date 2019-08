Trumpovy žaloby neuspěly, velké americké banky předaly Kongresu dokumenty o prezidentovi

Velké americké banky předaly výborům amerického Kongresu tisíce stránek dokumentů o možném spojení Rusů s prezidentem Donaldem Trumpem, jeho rodinou nebo byznysem. S odvoláním na parlamentní zdroje to ve čtvrtek napsal list The Wall Street Journal. Mezi bankami jsou údajně Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley nebo Wells Fargo.

