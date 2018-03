Trump se sešel s tvůrci počítačových her, setkání zahájil sestřihem nejbrutálnějších scén

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek v Bílém domě setkal s tvůrci počítačových her, jejichž často brutální scény podle něj mohou mládež inspirovat k násilí. Schůzku zahájil promítáním sestřihu extrémně drsných ukázek z několika vybraných videoher. Podle agentury AP vyslechl prezident názory obou stran, jelikož následně přijal vyjma autorů i herní kritiky. Washington 13:30 10. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výňatek z prezentace Donalda Trumpa – hra nabádá k masovému vraždění davu civilistů. | Foto: The White House | Zdroj: Repro YouTube

Ve čtvrtek se na oficiálním YouTube kanálu Bílého domu objevilo Trumpovo video, které promítal tvůrcům her. V seznamu nahraných videí sice není vidět, pokud ovšem máte k dispozici jeho konkrétní odkaz, lze celý sestřih bez problému zhlédnout. Klipu nepředchází žádné varování, že obsahuje drastické scény, a proto by ho neměly vidět zejména děti. Hned v prvních vteřinách začíná necenzurované zabíjení.

'Nebudeme nečinně přihlížet, udržte naše školy bezpečné.' Studenti na Floridě protestovali proti zbraním Číst článek

Jak informoval server iDNES.cz, video obsahuje ukázky z her jako Call of Duty, Sniper Elite, Fallout, Wolfenstein či The Evil Within, které nejsou – alespoň podle hodnocení PEGI – vhodné pro osoby mladší 16 nebo 18 let.

Vědecké výzkumy prováděné desítky let přitom podle amerických médií neprokázaly souvislost mezi násilnými scénami v počítačových hrách a úrovní zločinnosti americké mládeže. Trump má přesto obavy, že vyobrazení násilných scén může s mírou zločinnosti souviset. Utvrdil ho v tom prý únorový masakr ve floridské škole, kde devatenáctiletý Nikolas Cruz postřílel sedmnáct lidí.

Bez konkrétních návrhů

Žádné kroky k omezení počítačových videoher Trump podle účastníků schůzky nenavrhl. Přestože po floridském incidentu prezident neskrýval zájem na omezení prodeje střelných zbraní, žádné legislativní návrhy z Bílého domu zatím nezazněly.

V USA se odpor proti brutálním scénám na internetu zvedl zejména po roce 1992, kdy se začala šířit hra Mortal Kombat. O dva roky později byla zavedena pětistupňová škála, s jejíž pomocí jsou videohry podle míry brutality označovány.

Nejvyšší soud USA v roce 2011 zrušil kalifornský zákon, který zakazoval prodej videoher dětem. Ve zdůvodnění se uvádělo, že na videohry – stejně jako na další média – se vztahuje první dodatek americké ústavy zaručující svobodu slova.

Upozorňujeme, že následující video obsahuje necenzurované brutální scény...