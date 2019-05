Naprosté embargo a nejvyšší sankce: Trump pohrozil Kubě kvůli podpoře venezuelského režimu

Americký prezident Donald Trump v úterý na twitteru pohrozil Kubě embargem a tvrdými sankcemi, pokud kubánské vojenské jednotky ve Venezuele neskončí se zabíjením lidí a protiústavními činy. Situace ve Venezuele je mimořádně napjatá, vůdce venezuelské opozice Juan Guaidó vyzval armádu a lid ke svržení vlády prezidenta Nicoláse Madura. Washington 3:14 1. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace proti Nicolási Madurovi v Caracasu. | Zdroj: Reuters

„Pokud kubánští vojáci a milicionáři okamžitě NEUKONČÍ vojenské a další operace, jejichž účelem je zabíjet a ničit ústavu Venezuely, bude na ostrov Kuba uvaleno plné a naprosté embargo společně s nejvyššími sankcemi,” napsal Trump. „Doufejme, že všichni kubánští vojáci se rychle a spořádaně vrátí na svůj ostrov,” dodal.

Havana patří k hlavním spojencům autoritáře Madura. Americká vláda podle agentury AP uvádí, že ve Venezuele Madurův režim podporuje asi 20 000 kubánských vojáků a agentů. Tento údaj ale Kuba zpochybňuje.

‚Rozhodující fáze začala.‘ Guaidó den před demonstrací vyzval vojáky ke svržení Madura Číst článek

Kuba již americkému embargu čelí. Zákaz vývozu amerického zboží na Kubu, vyjma léků a některých potravin, zavedla v říjnu 1960 vláda prezidenta Dwighta Eisenhowera rok a půl po vítězství kubánské revoluce a poté, co kubánská vláda mimo jiné znárodnila i majetek zahraničních firem. V lednu 1961 přerušily USA s Kubou diplomatické styky a rok nato uvalily embargo na veškerý obchod s Kubou.

Ke zrušení embarga opakovaně vyzývá Valné shromáždění OSN, protože podle většiny zemí jen zhoršuje ekonomickou situaci Kubánců. Svůj hlavní cíl, pád komunistické vlády na Kubě, embargo zatím nesplnilo. Embargo může zrušit pouze Kongres USA, který se k tomu ani přes obnovení diplomatických vztahů s Kubou za někdejšího amerického demokratického prezidenta Baracka Obamy nechystá.

Madurovo letadlo na ranveji

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v úterý CNN řekl, že Nicolás Maduro, kterého Spojené státy neuznávají za prezidenta Venezuely, už v úterý mířil do exilu, Rusko ho ale přemluvilo, aby zůstal.

„Měl na ranveji letadlo, byl připraven ráno odejít,” řekl Pompeo. „Rusové poukázali na to, že by měl zůstat,” dodal s tím, že Maduro by zamířil do Havany.

Na dotaz, zda by Madurovi bylo umožněno bezpečně odletět na Kubu, Pompeo odmítl odpovědět. „Pan Maduro rozumí tomu, co se stane, pokud do letadla nastoupí,” odpověděl Pompeo.

‚Potvrzuji, že zásilka dorazila‘. Do Venezuely se dostala první humanitární pomoc od Červeného kříže Číst článek

Lídr venezuelské opozice a šéf parlamentu Juan Guaidó, který se od ledna snaží svrhnout autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, vyzval armádu, aby podpořila závěrečnou fázi svržení vlády. Do ulic Caracasu poté vyšli příznivci Guaidóa. Představitelé režimu nicméně trvají na tom, že armáda zůstala Madurovi věrná.

Během úterních demonstrací v Caracasu bylo podle AFP zraněno nejméně 69 lidí, z nichž tři byli postřeleni. Zhruba tři desítky lidí zranily gumové projektily, které proti demonstrantům vypálily pořádkové síly.

Dokonalá normálnost

Venezuelský velvyslanec při OSN Samuel Moncada mezitím oznámil, že Maduro porazil Guaidóa a jeho podporovatele a země se nyní nachází ve stavu „dokonalé normálnosti”. „Podnikl nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti a práva našeho lidu na mír,” řekl o Madurovi Moncada. „Porazili jsme je,” dodal.

Moncada rovněž podle AP kritizoval generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese za to, že se otevřeně nepostavil na Madurovu podporu proti Guaidóovi. Guterres v úterý vyzval všechny strany ke zdrženlivosti a ke klidu, aby se předešlo násilí.