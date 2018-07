Pozoruhodné porušení protokolu, všímají si politici i deníky Trumpových útoků na Mayovou

Trump odmítl návrhy Mayové na „měkký" brexit, píší The Times. Myslel jsem, že vy Britové chcete brexit, píše o Trumpovi na první stránce pravicový bulvár Daily Mail. The Sun, kterému Trump dlouhé interview poskytl, má na první stránce titulek s parafrází Trumpových výroků ‚Mayová zničila brexit... obchodní dohoda s USA se ruší‘.

Londýnský starosta Sadiq Khan Londýnský starosta Sadiq Khan se ohradil proti kritice kterou na něj Trump v rozhovoru pro The Sun namířil. Zároveň obhajoval demonstrace v britské metropoli proti Trumpovi včetně balonu, který má podobu karikatury Trumpa jako mimina v plenkách a který se nad Londýnem bude vznášet po dobu prezidentova pobytu.

Trump, který v minulosti Sadiqa Khana opakovaně kritizoval, nyní řekl, že starosta umožnil přijít migrantům do města, takže je odpovědný za teroristické útoky, kterým Londýn za jeho působení dosud čelil.

„Je zajímavé, že prezident Trump neodsuzuje starosty jiných měst," řekl Khan s tím, že Londýn není jediným městem, kde se staly teroristické činy. Trump Khanovi vyčetl i nárůst kriminality, zejména útoků nožem. Podle Khana je směšné obviňovat z těchto zločinů přistěhovalectví.

V rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC Khan důrazně bránil rozhodnutí povolit ve městě protestní akce proti Trumpovi. „Dovedete si představit, že bychom omezili svobodu slova kvůli tomu, že by se někdo mohl cítit dotčený?" řekl Khan. Dodal, že on sám nebude rozhodovat, co je vhodné a co ne. Rozhodně ale čeká, že demonstrace budou mírumilovné a v poklidném duchu. K tomu vyzval všechny účastníky protestů.

Mayové se zastala labouristická stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová. „Donald Trump se chová mimořádně neurvale. Ona je hostitelka. Co ho jeho matka učila?“ řekla Thornberryová. Podle ní komentáře o brexitové strategii Mayové a tvrzení, že by Boris Johnson byl „skvělý premiér" jsou „jedna hrubost za druhou".

‚Odhodlán urazit‘

Konzervativní poslankyně Sarah Wollastonová uvedla, že Trump je „odhodlán urazit" Mayovou. Tato rozdělující rétorika je odpudivá, dodala poslankyně s tím, že „jestli přitakání Trumpovu světovému názoru je cenou za dohodu, tak to nestojí za to".

Konzervativní poslankyně a náměstkyně ministra pro kulturu, média a sport Margot Jamesová na twitteru napsala „Ne, pane prezidente. Boris Johnson by byl hrozný premiér".

Sám The Sun uvádí, že Trump v rozhovoru odhodil diplomatické zvyklosti, když kritizoval Mayovou za to, jak jedná o brexitu, a chválil Borise Johnsona jako „skvělého" budoucího premiéra. Deník napsal, že rozhovor přilije nitroglycerin do již nyní doutnající vzpoury stoupenců tvrdého brexitu proti premiérce.

‚Porušení protokolu‘

The Guardian označuje interview za „mimořádné". Zdůrazňuje, že Theresa Mayová bude pod velkým tlakem, když se bude snažit při pátečním jednání s Donaldem Trumpem zabezpečit obchodní dohodu se Spojenými státy jen pár hodin poté, co uvedl, že její návrhy na měkký brexit takovou dohodu „zabijí".

Také americký list The New York Times označil Trumpovy výroky za „pozoruhodné porušení tradičního protokolu". Podle deníku předvedl v plné síle svůj styl konfrontační a rozkladné diplomacie, když „podkopal premiérku Mayovou jen pár hodin po příletu do její země".

Newyorský list shrnul Trumpovo čtvrteční vystoupení na summitu NATO a začátek návštěvy v Británii jako „turné zaměřené na globální rozvrat, kterému se nepodobá nic, co by udělal kterýkoli nedávný americký vůdce".

Oslabení NATO

Diplomatický komentátor televize Sky News napsal, že by od Mayové bylo bláhové očekávat od Trumpovy návštěvy zaručené výsledky. Prezident bude nadšen z pompy z večeře v Blenheimském paláci a hlavně z čaje u královny. Ale Theresa Mayová by byla bláhová, kdyby si myslela, že za to něco dostane. Teď ví, že Trump ukazuje vděčnost slovy, která jen dále oslabují její již tak vratkou pozici. Ale neměla by být překvapena. Stačí se zeptat francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, napsal komentátor Sky News.

Přes veškeré Macronovo úsilí se Donald Trump choval hrozně na summitu skupiny G7 v Québeku a oslabil celé západní spojenectví. Jeho vystoupení v NATO bylo stejně mimořádné. Jeho pozérství, pokud jde o náklady na zbrojení, se asi líbí jeho stoupencům doma, kteří věří, že Ameriku okrádají instituce jako NATO. Ale předvedl neznalost základních věcí a přesto, že tvrdil opak, NATO zanechal oslabené. Vladimirovi Putinovi se to musí líbit, dodal komentátor Sky News.