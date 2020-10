V době vrcholící kampaně musí do izolace, píší americká média o Trumpově nákaze koronavirem

Jako nejvážnější známé ohrožení zdraví úřadujícího prezidenta USA za poslední dekády hodnotila některá média zprávu o nákaze koronavirem u šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Podotýkají, že ve věku 74 let Trump spadá do kategorie lidí považovaných za nejvíce zranitelné. Spekuluje se o osudu další plánované předvolební debaty i o riziku pro 77letého kandidáta Demokratické strany Joea Bidena. Oficiálním termínem voleb v USA je 3. listopad. Washington 14:57 2. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Spojených států byl na virus SARS-CoV-2 pozitivně testován ve čtvrtek večer poté, co se nákaza potvrdila u jeho poradkyně Hope Hicksové. | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Prezident Spojených států byl na virus SARS-CoV-2 pozitivně testován ve čtvrtek večer poté, co se nákaza potvrdila u jeho poradkyně Hope Hicksové. Ta Trumpa a některé členy jeho rodiny doprovázela i při úterním televizním duelu s Bidenem. Hlava státu se naposledy před novináři ukázala ve čtvrtek při návratu do Bílého domu ze setkání se sponzory v New Jersey, s reportéry po cestě do svého sídla nemluvila.

Podle agentury AP prezident při zmíněné předvolební akci vystavil účastníky riziku nákazy a objevují se otázky ohledně toho, proč v jeho případě trasování nebylo rychlejší. Americká média uvádí, že Hicksová měla zdravotní problémy už ve středu při letu v prezidentském speciálu Air Force One a že informaci o pozitivním testu dostala ve čtvrtek ráno.

Následný nález u jejího nadřízeného popisovaly mnohé komentáře jako těžkou ránu pro prezidenta, ať už u něj bude průběh onemocnění covid-19 jakýkoli. Trump se musel v čase vrcholící předvolební kampaně uchýlit do izolace a zpráva o jeho nákaze pravděpodobně nabourá jeho snahu odsunout debaty o pandemii na vedlejší kolej a přesvědčit Američany, že zdravotnická krize v jejich zemi se chýlí ke konci.

„Týden poté, co Donald Trump řekl Američanům, aby si s covidem-19 nedělali starosti, protože neohrožuje 'prakticky nikoho' kromě starších lidí a těch se srdečními problémy, měl prezident sám na virus pozitivní test. Těžko lze vyjádřit, jak moc velké zemětřesení tento vývoj jen 32 dní před americkými volbami představuje,“ píše reportér britské BBC Anthony Zurcher.

Nejzranitelnější skupina

Kromě různých politických důsledků navíc Trumpovi reálně hrozí vážné zdravotní komplikace. „V osmém desetiletí svého života patří Trump do věkové skupiny považované za nejzranitelnější ve spojitosti s virem. Osm z deseti úmrtí, které jsou mu v USA připisovány, bylo mezi lidmi ve věku 65 let a staršími," vysvětluje deník The New York Times (NYT).

Podle prvotního prohlášení Trumpova lékaře Seana Conleyho byl prezident po pozitivním testu v dobrém stavu, stejně jako jeho manželka Melania, která je rovněž nakažená. Kvůli nálezu u Hicksové bylo potenciálně v ohrožení i mnoho dalších lidí z Trumpova okolí včetně jeho dospělých dětí nebo personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse.

Zda by mohl být vzhledem k úterní debatě dotčen i bývalý viceprezident Biden či někdo z jeho týmu, nebylo ihned jasné. Štáb demokratického kandidáta bezprostředně na zprávu o Trumpově infekci nereagoval.

Stejně tak zatím panuje nejistota v souvislosti s další prezidentskou debatou, která je naplánována na 15. říjen. „Do příští prezidentské debaty zbývají dva týdny. Poradce z Bílého domu mi řekl, že pokud prezident zůstane bezpříznakový, mohl by ji ještě stihnout,“ uvedla na twitteru zpravodajka rozhlasové stanice NPR Tamara Keithová.

Pokud by ale Trump onemocněl, mohlo by to podle NYT vyvolat i otázky o tom, zda by vůbec mělo jeho jméno figurovat na hlasovacích lístcích. Pakliže prezident USA shledá, že není schopen vykonávat své povinnosti, přebírá vedení země viceprezident, kterým je aktuálně 61letý Mike Pence. Ten by mohl brzy ohlásit výsledek vlastního testu na koronavirus.

Nejrůznějšími scénáři ohledně fungování americké vlády se média zabývala už na jaře, když se koronavirus potvrdil u vícero lidí z prezidentova okolí včetně jeho vojenského asistenta. „Výsledkem by mohlo být cokoli mezi dočasným problémem a plnohodnotnou ústavní krizí s protichůdnými nároky na prezidentskou funkci,“ napsala v květnu agentura Bloomberg. „Co je podle expertů klíčové, je to, aby byla neustále jasná identita nejvyššího velitele ozbrojených sil,“ pokračuje analýza.