Hon na čarodějnice? Vyšetřování možné spolupráce Trumpa s Rusy voliče neovlivní, oba tábory mají jasno

Před úterními volbami do Kongresu Američané stále neznají definitivní odpověď na otázku, jestli prezident Donald Trump při kampani před dvěma lety vědomě spolupracoval s Rusy, kteří se snažili ovlivnit volby v jeho prospěch. Vyšetřování vedené Robertem Muellerem, speciálně pro tyto účely povolaným ministerstvem spravedlnosti, stále pokračuje a před blížícími se volbami ustoupilo do pozadí. Od stálého zpravodaje Washington 11:24 5. listopadu 2018

Všimli jste si v poslední době něčeho zvláštního v přímé komunikaci Donalda Trumpa s Američany? Už dlouho na svém twitteru nepsal o „honu na čarodějnice“, jak s oblibou Muellerovo vyšetřování nazývá, leckdy i několikrát za den. Hlavně na konci léta spustil smršť a čekalo se, jestli bude následovat i nějaký personální zásah do vyšetřování.

Nestalo se, stejně jako z druhé strany před volbami nepřišlo žádné zásadní odhalení, obvinění či zatčení, jak někdo mohl čekat. Také zkoumání případu zdánlivě usnulo. Podle rozhlasové stanice NPR Mueller čeká, až bude po volbách, a pak se znovu vynoří.

Dopady vyšetřování

Jak Radiožurnálu řekl stratég demokratické kampaně Mark Mellman, jeho strana nepočítá s tím, že by Muellerovo vyšetřování mělo na rozhodování voličů velký vliv, a tak ho ani příliš nevyužívá.

Jiné by to prý bylo, kdyby už před volbami Mueller vydal očekávanou zprávu o svém vyšetřování. Jenže v létě to neudělal, a teď už by se to podle Mellmana dalo považovat za zasahování do voleb.

„Ale neznamená to, že se tohle vyšetřování u voleb vůbec neprojeví. Je totiž jedním z důvodů Trumpovy nízké popularity a součástí toho, co naše voliče motivuje k tomu, aby se vůči Trumpovi přišli vymezit. Obžaloby a příval prohřešků bývalého bezpečnostního poradce Michaela Flynna či bývalého šéfa kampaně Paula Manaforta, skandály Trumpa samotného a dalších lidí z Bílého domu, kteří se snaží využívat své postavení k osobnímu prospěchu. To všechno Američanům na Trumpovi vadí,“ říká Mellman.

Ovšem jak kterým, doplňuje svého demokratického kolegu stratég republikánů John Feehery.

„Pokud jste republikán, který se o to zajímá, pak máte za to, že se tohle Muellerovo vyšetřování táhne už příliš dlouho a není moc produktivní. Pokud jste naopak demokrat, který Trumpa nenávidí, pak považujete toto vyšetřování za naprosto legitimní, máte za to, že musí pokračovat a nakonec vést k prezidentovu impeachmentu. A oba tyto tábory se v tom absolutně neshodnou,“ naznačuje Feehery, jak moc je tohle vyšetřování věcí politickou a jak moc názory na něj kopírují sympatie k politickým stranám.

Možnost, že by po letech znovu v Americe padla zmíněná ústavní žaloba na prezidenta, pokud by demokrati získali většinu ve Sněmovně reprezentantů, považuje jejich stratég Mellman sice za možné, ale ne úplně pravděpodobné.

„Důležité bude, co Robert Mueller předloží Kongresu ve své závěrečné zprávě. Ale nakonec stejně o případném zbavení prezidenta funkce rozhoduje Senát, a pokud zůstane v republikánských rukou, tak se to nestane. Bylo by to tedy jen takové polní cvičení. A stejně by se mezitím hodně přiblížily další prezidentské volby, takže by lidi říkali: nechme voliče, ať rozhodnou. A oni to udělají.“

V hlavní roli ekonomika

Částečně rozhodnou už teď v úterý při volbách, které nejsou prezidentské, ale Donalda Trumpa se také hodně týkají.

„Myslím, že spousta Američanů se snaží žít své vlastní životy. Takové lidi nezajímá, co píšou New York Times nebo co se řeší v kabelové televizi. Jsou prostě rádi, že ekonomika roste, spolu s ní také platy. A právě na to podle mě prezident spoléhá - že lidi víc zajímá skvělá ekonomika, a ne co za nesmysl se zrovna řeší ve Washingtonu,“ přibližuje Feehery.

A Trump na to podle republikána Feeheryho do značné míry spoléhá. Ostatně jeho twitterový účet, ten samý, který teď mlčí o Muellerově vyšetřování alias „honu na čarodějnice“, je plný oslavných vět o výtečné kondici americké ekonomiky.