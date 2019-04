Trumpova vláda umožní 2700 dětem, aby odešly ze Střední Ameriky do Spojených států za rodiči

Dohoda je výsledkem soudní pře, která se rozhořela poté, co se Trumpova vláda předloni rozhodla ukončit program, díky němuž děti žijící ve Střední Americe mohly odejít za svými rodiči pobývajícími v USA legálně.

Středoamerický program pro nezletilé, který začal v roce 2014, umožnil rodičům žijícím ve Spojených státech legálně, aby pro své děti žádali status uprchlíka. Týkalo se to nezletilých z Guatemaly, Salvadoru a Hondurasu.

Řada z těchto rodičů je v USA v postavení takzvaných chráněných migrantů, kterému se těší uprchlíci ze zemí zasažených živelní katastrofou nebo válkou do doby, než se situace v jejich vlasti zlepší.

„Tyto rodiny patří k sobě tady ve Spojených státech a doufáme, že díky této dohodě se budou moci rychle spojit,“ citovala agentura Reuters advokátku Lindu Evartsovou z organizace Mezinárodní projekt na pomoc uprchlíkům (IRAP).

Vracení migrantů

V sobotu také agentura AP informovala o rozhodnutí amerického federálního soudu, podle kterého nemusí Trumpova vláda s okamžitou platností pozastavit vracení žadatelů o azyl zpět na mexickou hranici.

Sanfranciský soud tento týden zablokoval postup Trumpovy vlády, která vrací žadatele o azyl zpět za mexickou hranici do rozhodnutí o jejich žádosti. Uvedl přitom, že praktiku uplatňovanou od ledna budou muset úřady pozastavit v pátek ve 20.00 místního času (v sobotu ve 2.00 SELČ).

Vláda se ale proti rozhodnutí soudu odvolala s tím, že USA čelí „humanitární a bezpečnostní krizi“, a - minimálně dočasně - uspěla. Podle odvolacího soudu mají nyní organizace zabývajících se ochranou lidských práv čas do úterý, aby předložily argumenty, proč by měla Trumpova vláda s vracením migrantů do Mexika skončit.

Vláda pak má termín do středy, aby argumentovala, proč by její politika měla zůstat v platnosti, napsala agentura AP.

Bezpečná země?

Trumpova vláda vrací migranty do Mexika od ledna v rámci programu týkajícího se obyvatel středoamerických zemí, kteří většinou do USA míří při útěku ze své vlasti před chudobou a násilím.

Nemexičtí migranti, kteří překročí jižní hranici Spojených států, jsou v souladu s programem vráceni do Mexika, než úřady jejich žádost o azyl v USA vyřídí. Do Spojených států se mohou vrátit na soudní slyšení, pokud je však výsledek azylové procedury negativní, jsou deportováni zpět do země svého původu.

Kritici programu tvrdí, že Mexiko není pro migranty bezpečné a jsou tam vystaveni mimo jiné riziku zotročení zločineckými gangy.

Žadatelé o azyl navíc podle nich nebudou mít přístup k řádnému právnímu zástupci. V některých mexických městech u hranic navíc panuje horší násilí než ve městech Střední Ameriky, odkud migranti odešli.