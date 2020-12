‚Nevíme, o čem vlastně je.‘ Trump podepsal nařízení k očkování, prezidentův poradce jej ale neuměl vysvětlit

Americký prezident Donald Trump v úterý podepsal exekutivní nařízení týkající se distribuce vakcíny proti covidu-19. Význam dekretu ovšem podle některých amerických médií nebyl vůbec zřejmý a v televizním rozhovoru jej nebyl schopen vysvětlit ani hlavní vědecký poradce vládní operace podporující vývoj očkovacích látek. Moncef Slaoui řekl, že neví, „o čem přesně toto nařízení je“. Washington 22:13 8. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Trumpa je cílem dekretu, aby se k očkování dostalo nejdříve k americkým občanům | Zdroj: Reuters

Prezident Trump společně s viceprezidentem Mikem Pencem hostil „summit“ Operace nadsvětelná rychlost, což je název vládní iniciativy na podporu výroby koronavirových vakcín. Cílem akce je podle zákulisních vyjádření oslavit dosažené úspěchy a zmírnit mezi Američany obavy ohledně rekordně rychlého vývoje schvalovacího procesu nových látek.‚‘

Spojené státy ještě žádnou vakcínu neschválily, přípravek vyvinutý ve spolupráci amerického Pfizeru a německé firmy BioNTech by ovšem mohl dostat povolení ke krizovému použití do konce týdne.

Cílem dekretu je, aby „americká vláda dala přednost při očkování americkým občanům předtím, než vakcíny zašle do cizích zemí,“ řekl Trump. Samotný text příkazu však zatím není k dispozici a Bílý dům nesdělil, jak konkrétně má opatření zabránit přesměrovávání dávek. Podle deníku The New York Times se zdálo, že nemá žádnou právní sílu.

Co dekret znamená?

„Upřímně řečeno, nevím. Do tohohle se nepouštím, nemůžu to komentovat,“ řekl Slaoui, když se jej moderátor televize ABC zeptal na vysvětlení dekretu. „Vy nevíte? Vždyť jste doslova vrchní vědecký poradce Operace nadsvětelná rychlost,“ reagoval moderátor George Stephanopoulos. „Nevím, o čem přesně toto nařízení je,“ odvětil Slaoui.

Stephanopoulos podotkl, že případné darování amerických vakcín do jiných zemí se v tuto chvíli nejeví jako realistická varianta, neboť USA by naopak kvůli smlouvám Pfizeru s třetími stranami mohly mít samy potřebné látky nedostatek. Slaoui v rozhovoru ujišťoval, že stále platí plán proočkovat americké obyvatelstvo do poloviny příštího roku. „Máme za to, že jsme schopni vakcíny doručit, jak bude potřeba,“ dodal.

Trump rovněž poznamenal, že jeho vláda při zajišťování potřebných dávek vakcíny možná aktivuje krizový zákon, jež umožňuje úřadům nařídit soukromým společnostem výrobu produktů požadovaných vládou. Trump tohoto předpisu již letos využil například při nařízení výroby ventilátorů či ochranných zdravotnických pomůcek. Prezident však vzápětí dodal, že využití zákona zřejmě nebude potřeba.

Smlouvy o dodávkách

USA uzavřely smlouvy na dodání 100 milionů dávek s Pfizerem i společností Moderna, jejichž preparáty jsou podle testů srovnatelně účinné a bezpečné. Podle smluv mají Spojené státy možnost získat ještě dalších několik stovek milionů dávek, jejich doručení by se však mohlo opozdit kvůli dohodám, jež společnosti uzavřely s jinými zeměmi. Pfizer i Moderna mají továrny v USA i v Evropě, Trump by se tak mohl zřejmě snažit společnosti donutit nasměrovat výrobu z amerických továren do rukou své vlády.

Prezident přitom čelí kritice kvůli úterní zprávě amerických médií, podle které vláda USA nevyužila nabídku od Pfizeru na zajištění dalších dávek nad rámec již objednaných 100 milionů. „Ono rozhodnutí by mohlo zdržet dodávku druhé várky dávek, dokud výrobce Pfizer nenaplní další mezinárodní kontrakty,“ napsala agentura AP.

Vakcínu od Pfizeru a BioNtech, která se začala mimo klinický test podávat pacientům v Británii, bude ve čtvrtek posuzovat komise nezávislých vědců spolupracujících s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Podle vládních plánů by v USA po schválení vakcíny proti covidu-19 očkování vybraných skupin začalo do dalšího dne.