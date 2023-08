Každé nové obvinění zvyšuje Trumpovi oblibu u republikánů. Podporuje ho už polovina straníků

Od konce března, kdy byl Trump obviněn poprvé, jeho náskok mezi republikány neustále roste. Tehdy ho podporovalo více než 45 procent voličů republikánských primárek, zatímco druhého Rona DeSantise 27 procent. Floridský guvernér však svou kandidaturu ještě oficiálně neoznámil.

Tento týden už za Trumpem stála víc než polovina republikánů a za DeSantisem pouhých 14 procent, podotýká Financial Times. Všechna obvinění jen povzbudila konzervativní voličskou základnu, která souhlasí s tvrzením Trumpa, že se stal obětí politické perzekuce.

RCP AVERAGE: Trump has the largest advantage over DeSantis ever.



Jan. 18

• Trump — 44.3% (+13.8)

• DeSantis — 30.5%



April 8

• Trump — 52% (+27.1)

• DeSantis — 24.9%



July 31

• Trump — 54% (+35.7)

• DeSantis — 18.3%



AUGUST 19

• Trump — 54.8% (+40.5)

• DeSantis — 14.3% pic.twitter.com/6wHGYPl2Ok