Bývalý šéf Trumpovy volební kampaně Manafort nechce soud ve Washingtonu. Bojí se zaujatosti poroty

Bývalý šéf volební kampaně nynějšího prezidenta Spojených států Donalda Trumpa Paul Manafort ve středu požádal soud, aby jeho proces, který začne v září, přesunul z Washingtonu do města Roanoke ve Virginii. Informovala o tom agentura AP s tím, že Manafort to zdůvodnil možnou zaujatostí poroty, neboť americká metropole je baštou demokratů. Washington 22:22 29. srpna 2018 Paul Manafort přichází před soud ve Washingtonu | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Manafort se v září bude zodpovídat z toho, že zamlčel své lobbistické aktivity ve prospěch někdejšího proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče.

Trump se zastal svého bývalého šéfa prezidentské kampaně, právníka Cohena obvinil ze lži Číst článek

V srpnu ho porota v jiném procesu uznala vinným v deseti z 18 bodů obžaloby z defraudací a daňových podvodů, mimo jiné i z doby, kdy pracoval pro Janukovyče. Žádný z případů nesouvisí s Trumpovou volební kampaní a Manafort vinu v obou kauzách popírá.

Dříve soud přesun odmítl

Již před prvním procesem, který se uskutečnil ve virginské Alexandrii, žádal Manafort o přeložení případu do Roanoke. Tehdy to soud odmítl.

Nyní Manafort ve své žádosti dodává, že média z jeho případu dělají senzaci a očerňují ho, takže pro něj v metropoli bude obtížné mít spravedlivý soud.

S ohledem na výsledek prvního procesu je podle médií očividné, že Manafort stráví několik let za mřížemi. Kdy ale bude vynesen rozsudek, soudce zatím neurčil. Prokurátorům dal do středy čas na to, aby se rozhodli, zda se pokusí dosáhnout Manafortova odsouzení i ve zbývajících deseti bodech.