Místo „liberálních papírových“ brček prodává Trump vlastní plastová. Vynesly mu už přes 10 milionů

Ve Spojených státech už běží předvolební kampaň k prezidentským volbám, které se budou konat příští rok. Kandidáti získávají peníze od velikých sponzorů i drobných přispěvatelů. Republikánský prezident Donald Trump, který usiluje o znovuzvolení, čerpá i třeba z prodeje různého zboží se svým jménem. Naposledy přibyla plastová brčka, která Trumpovi za necelé dva týdny prodeje vydělala přes 450 tisíc dolarů, informoval server The Guardian. Washington 10:25 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump během kampaně v severokarolínském Greenville | Foto: Jonathan Drake | Zdroj: Reuters

O prodejních číslech informoval manažer Trumpovy kampaně Brad Parscale. Podle serveru the Guardian Trump utržil od 19. července 456 tisíc dolarů (asi 10,5 milionu korun). S nápadem na prodej plastových brček přišel sám Parscale, když se mu papírové brčko zlomilo při pití, napsal server Politico.

Plastové brčko nabízené Donaldem Trumpem | Zdroj: Oficiální obchod Donalda Trumpa

„Tohle by (liberálové) udělali i s ekonomikou. Vymačkali by ji, dokud by nepřestala fungovat,“ napsal tehdy na twitteru.

Téměř 23 centimetrů dlouhá, červená, opakovaně použitelná a recyklovatelná plastová brčka s jednoduchým nápisem Trump jsou v jeho obchodě doprovázena slogany „stůjte za prezidentem Trumpem“ nebo „liberální papírová brčka nefungují“, nejspíš v narážce na trend, kdy podniky i zákazníci upouští od používání plastových brček ve prospěch papírových, ekologických.

Například v Seattlu, New Yorku, Los Angeles nebo Miami byl podle Reuters prodej plastových brček zakázán nebo byl tento krok alespoň navržen. Členské státy Evropské unie v květnu potvrdily novou směrnici, která zakazuje mimo jiné jednorázová plastová brčka. Členské státy mají nyní nejvýše dva roky na převedení nových pravidel do svých vlastních zákonů.

Trump v minulosti uvedl, že „Spojené státy mají větší problémy než plastová brčka“.

‚Geniální a zlověstné‘

Podle Tary McGowanové, digitální stratéžky Demokratické strany angažující se v klimatickém hnutí, je Trumpův krok „geniální a zlověstný“. Trump skvěle využívá současných nálad, díky tomu se mu daří vyjádřit politický postoj a vydělat, dodala.

Brčka se prodávají v balíčku po 10 kusech za 15 dolarů (téměř 350 korun). První várka se prodala během několika hodin.

Za první polovinu letošního roku věnovali sponzoři Trumpovi na kampaň 84 milionů dolarů (1,9 miliardy korun).

Symbolem kampaně Donalda Trumpa k prezidentským volbám v roce 2016 se staly červené čepice se sloganem „Make America Great Again“ (Vraťme Americe její velikost).

Prezidentské volby v USA budou v listopadu příštího roku, ještě předtím ale demokraté v prvním pololetí roku 2020 vyberou svého kandidáta ve stranických primárkách.